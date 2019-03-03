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      Тітушки і штурм: як на Рівненщині прихильники МП перешкоджали переходу громади до ПЦУ

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      На Рівненщині тітушки намагались перешкодити переходу громади до ПЦУ
      На Рівненщині тітушки намагались перешкодити переходу громади до ПЦУ / Фейсбук -сторінка Сергія Кондрачука

      У селі Нова Мощаниця Здолбунівського району Рівненської області громада вирішила покинути Московський патріархат і приєднатись до Православної церкви України. Однак переходу намагалися перешкодити "представники церковної громадськості", яких самі селяни називають тітушками.

      Так званих представників звезли в село з кількох районів області, повідомив глава Здолбунівської районної адміністрації Сергій Кондрачук на своїй сторінці у Facebook.

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      "Сьогодні (2 березня – 24 канал) місцева релігійна громада виконала рішення своїх парафіяльних зборів, відправила першу службу в своїй церкві українською і закрила храм", – пояснив він.

      Після цього до села почали з’їжджатися батюшки та прихильники Московського патріархату. Місцеві жителі були готовими до таких перешкоджань і готувалися відбивати штурм непрошених гостей.

      Місцева громада готова стояти до кінця, з хвилини на хвилину чекаючи можливого штурму" залітних "гостей, серед яких немає жодного місцевого,
      – написав він.

      Він пояснив, що в Новій Мощаниці розташована могила мандрівного проповідника Леонтія Грицай. Тому щорічно до села приїжджають тисячі паломників, привозячи гроші в храм.


      Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      6 січня патріарх Варфоломій під час урочистого богослужіння передав митрополиту Епіфанію Томос про надання автокефалії Українській церкві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Православна церква України УПЦ МП Релігія Рівне Тітушки Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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