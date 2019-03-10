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      Священники УПЦ МП с неизвестными блокировали церковь на Ровненщине: видео

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      Десять священников УПЦ МП заблокировали вход в церковь на Ровненщине
      Десять священников УПЦ МП заблокировали вход в церковь на Ровненщине / Фото из открытых источников

      Свято-Николаевская община села Сестрятин приняла решение о переходе из Московского патриархата к Православной Церкви Украины еще в феврале. Священники УПЦ МП не могут успокоиться до сих пор – а на подмогу себе завозят в село неизвестных.

      Группа лиц вместе со священниками заблокировала двери сельского храма, сообщают местные СМИ.

      Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешли к Православной церкви Украины

      Новые препятствия представители УПЦ МП организовали местным верующим 10 марта. К священникам присоединились около двух десятков неизвестных людей.

      Издания отмечают, что количество неизвестных лиц в селе увеличивается. Правоохранители наблюдают за ситуацией, но пока не вмешиваются. У лестницы, ведущей в церковь, возникли провокации и потасовка.

      Накануне новообразованная община ПЦУ зашла в храм, где состоялся молебен на украинском языке.

      Впоследствии храм закрыли, но не все прихожане пошли домой. Часть из них остались дежурить возле церкви, поскольку подозревали – провокации будут.

      Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      КАК УПЦ МП ПЫТАЕТСЯ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ПЕРЕХОДУ ВЕРУЮЩИХ В ПЦУ

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      Теги: Новости Украины Новости политики LifeStyle Food and Drinks Ровно Религия УПЦ МП Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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