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      УПЦ МП перейменують примусово, якщо там зволікатимуть із виконанням закону

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      Якщо УПЦ МП не перейменується, це станеться примусово, – Мінкульт
      Якщо УПЦ МП не перейменується, це станеться примусово, – Мінкульт / Фото з відкритих джерел

      Якщо Українська православна церква Московського патріархату відмовиться виконувати закон про перейменування в Російську православну церкву, то держава зробить це самостійно.

      Директор департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України Андрій Юраш заявив, УПЦ МП повністю потрапляє під дію закону і зобов'язана перейменуватися, повідомляє "Інтерфакс".

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      Він також пояснив, що закон дозволяє чітко визначити релігійну організацію, яка підпадає під його норми.

      Ми дуже сподіваємося, що приймуть відповідне адекватне рішення, тоді буде можливість і релігійним громадам у себе на місцях внести відповідно до закону зміни до своїх статутів,
      – сказав представник відомства.

      У Мінкульті вважають, що закон продемонструє, наскільки зацікавлене керівництво УПЦ МП у провокуванні умисної конфліктності в суспільстві. Зі свого боку, держава реагуватиме на порушення.

      "Від дій керівництва цієї церкви будуть залежати і дії держави, як вона буде реагувати на абсолютне виконання норм закону або на свідомий непослух", – зазначив Юраш.

      Він пояснив, що організації залишаться без назви, якщо не внесуть у відповідний термін зміни. Однак при цьому статус юридичної особи вони збережуть.

      Це відкриває можливості для держави самостійно вибрати і назвати цю релігійну організацію. Я не думаю, що це найкращий випадок для самих релігійних організацій, коли їм будуть пропонувати якісь назви 
      – підкреслив Юраш.

      Окрім того, представник Мінкульту пояснив, що релігійна громада залишає за собою всі майнові права, якщо змінила свою юрисдикційну підпорядкованість.

      Чому УПЦ МП повинна змінити свою назву?Тому що 20 грудня 2018 року Верховна Рада схвалила відповідний закон, який зобов'язує УПЦ МП протягом трьох місяців вказати у її назві приналежність до РПЦ. Згодом цей закон підписали спікер Андрій Парубій та президент Петро Порошенко.

      У січні 2019 року Міністерство культури України опублікувало перелік релігійних організацій (об'єднань), яким необхідно внести зміни у свою назву і статут (положення).

      Під дію закону підпадають релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії ), духовні навчальні заклади), які діють на території України і входять до складу (є частиною) таких релігійних об'єднань: Російська істинно-православна церква (РІПЦ), Російська старообрядницька церква, Древлеправославна поморська церква (ДПЦ), Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою (УПЦ МП), Російська Древлеправославна церква (РДЦ Новозибківська згода), Російська православна старообрядницька церква (РПСЦ).

      Теги: Новини України Новини політики УПЦ МП Міністерство культури України Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 Канал
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