УПЦ МП переименуют принудительно, если там будут тянуть с выполнением закона

Если Украинская православная церковь Московского патриархата откажется выполнять закон о переименовании в Русскую православную церковь, государство сделает это самостоятельно.

Директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш заявил, УПЦ МП полностью попадает под действие закона и должна переименоваться, сообщает "Интерфакс".

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Он также пояснил, что закон позволяет четко определить религиозную организацию, которая подпадает под его нормы.

Мы очень надеемся, что примут соответствующее адекватное решение, тогда будет возможность и религиозным общинам у себя на местах внести в соответствии с законом изменения в свои уставы,

– сказал представитель ведомства.

В Минкульте считают, что закон продемонстрирует, насколько заинтересовано руководство УПЦ МП в провоцировании умышленной конфликтности в обществе. Со своей стороны, государство будет реагировать на нарушения.

"От действий руководства этой церкви будут зависеть и действия государства, как оно будет реагировать на абсолютное выполнение норм закона или на сознательное непослушание", – отметил Юраш.

Он пояснил, что организации останутся без названия, если не внесут в соответствующий срок изменения. Однако при этом статус юридического лица они сохранят.

Это открывает возможности для государства самостоятельно выбрать и назвать эту религиозную организацию. Я не думаю, что это лучший случай для самих религиозных организаций, когда им будут предлагать какие-то названия,

– подчеркнул Юраш.

Кроме того, представитель Минкульта пояснил, что религиозная община оставляет за собой все имущественные права, если изменила свою юрисдикционную подчиненность.

Почему УПЦ МП должна изменить свое название?

Потому что 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, обязывающий УПЦ МП в течение трех месяцев указать в ее названии принадлежность к РПЦ. Впоследствии этот закон подписали спикер Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.



В январе 2019 года Министерство культуры Украины опубликовало перечень религиозных организаций (объединений), которым необходимо внести изменения в свое название и устав (положение).



Под действие закона подпадают религиозные организации (религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения), которые действуют на территории Украины и входят в состав (являются частью) таких религиозных объединений: Русская истинно-православная церковь (РИПЦ), Русская старообрядческая церковь, Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ МП), Русская Древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ).