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      Не можуть поділити церкву: на Буковині стався конфлікт між парафіянами МП та ПЦУ

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      На Буковині стався конфлікт парафіяни МП та ПЦУ
      На Буковині стався конфлікт парафіяни МП та ПЦУ / Поліція

      В селі Товтри на Буковині прихильники Православної церкви України прийшли правити богослужіння в той час, коли у храмі знаходитись представники московського патріархату. Між парафіянами зав'язалась сутичка.

      Представники новоствореної церкви звинуватили вірян Московської церкви в тому, що вони навмисно затягнули службу.

      Читайте також: На Вінниччині поштовхалися віряни Православної церкви України та УПЦ МП

      Ті ж в свою чергу – що прихильники української церкви прийшли раніше, ніж зазначено в графіку. Правити почергово парафіяни домовилися місяць тому, після того як частина села перейшла до нової церкви.

      До речі, священик залишився прихильником російської церкви. Він і звернувся до поліції. 

      Сутички між парафіянами ПЦУ та МП: дивіться відео поліції

      Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

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      Теги: Новини України Поліція Релігія Православна церква України УПЦ МП Новини Чернівців
      Джерело: 24 Канал
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