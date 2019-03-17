В селі Товтри на Буковині прихильники Православної церкви України прийшли правити богослужіння в той час, коли у храмі знаходитись представники московського патріархату. Між парафіянами зав'язалась сутичка.

Представники новоствореної церкви звинуватили вірян Московської церкви в тому, що вони навмисно затягнули службу.

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Ті ж в свою чергу – що прихильники української церкви прийшли раніше, ніж зазначено в графіку. Правити почергово парафіяни домовилися місяць тому, після того як частина села перейшла до нової церкви.

До речі, священик залишився прихильником російської церкви. Він і звернувся до поліції.

Сутички між парафіянами ПЦУ та МП: дивіться відео поліції

Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.