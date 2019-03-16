На Вінниччині поштовхалися віряни Православної церкви України та УПЦ МП

Конфлікт і штовханина спалахнули 16 березня між парафіянами Православної церкви України і Української православної церкви Московського патріархату біля церкви в селі Лука-Мелешківська на Вінниччині.

Щоб врегулювати ситуацію та уникнути її ускладнення, у поліції повідомили, що цілодобово охоронятимуть храм.

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Конфлікт спалахнув через те, що одні віряни не дозволяли іншим увійти до Спасо-Преображенського храму для проведення богослужіння. В інцидент довелося втрутитися працівникам поліції особливого призначення та групам реагування патрульної поліції.

До правоохоронців надійшла низка скарг і заяв від людей про скоєні щодо них правопорушення. Всі заяви зареєстровані і в поліції дадуть цим фактам правову оцінку.



Фото з місця подій біля Спасо-Преображенського храму//Фото: 0432.ua

Водночас у Вінницькій єпархії УПЦ МП повідомили, що нібито прихильники ПЦУ напередодні ввечері залили смолою замки на дверях храму, щоб зірвати богослужіння. Віряни УПЦ МП зрізали замки і залишилися в церкві на ніч.

У єпархії також заявили, що 16 березня вранці "агресивно налаштовані активісти" закрили вірян усередині храму і заблокували вхід, щоб перешкодити богослужінню.

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"Протистояння тривало понад 4 години. (...) Зрештою вірянам УПЦ вдалося відстояти свій храм. Архієпископ Варсонофій здійснив божественну літургію", – повідомили у Вінницькій єпархії УПЦ МП.

Цей храм вказаний у складі Вінницької єпархії ПЦУ на сайті єпархії.

Дивіться карту переходів парафій до ПЦУ, де Спасо-Преображенський храм вказаний у складі Православної церкви України:

Які правила переходу громади до ПЦУ? Згідно з законом, за перехід в іншу церкву повинні проголосувати не менше 2/3 членів громади; рішення громади треба зареєструвати у статуті про перехід; все майно громади після переходу залишається з нею; частина громади, яка не погоджується з рішенням, може зареєструвати окрему релігійну громаду.

Як з’явилась Православна церква України? У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.