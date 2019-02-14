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      Скільки парафій має УПЦ Московського патріархату у кожній області України (інфографіка)

      14205 Читать новость на русском
      Московський патріархат має понад 11 тисяч парафій в Україні
      Московський патріархат має понад 11 тисяч парафій в Україні / 24 канал

      Українська православна церква Московського патріархату налічує понад 11 тисяч парафій в Україні. Найбільше з них – у центральних регіонах країни.

      Про це йдеться в офіційних даних УПЦ МП.

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      Московський патріархат має найбільшу кількість парафій на Хмельниччині, а найменшу в Івано-Франківській області. Окрім того, майже 300 релігійних громад вже покинули УПЦ МП та перейшли до новоствореної Православної церкви України.

      інфографіка кількість парафій УПЦ МП

      Інфографіка: кількість парафій УПЦ МП

      Список областей, на території яких функціонують парафії УПЦ МП:

      1. Хмельницька область – 968 парафій;
      2. Вінницька область – 885 парафій;
      3. Житомирська область – 661 парафія;
      4. Київська область – 649 парафій;
      5. Дніпропетровська область – 641 парафія;
      6. Закарпатська область – 621 парафія;
      7. Волинська область – 618 парафій;
      8. Одеська область – 608 парафій;
      9. Чернігівська область – 561 парафія;
      10. Рівненська область – 548 парафій;
      11. Полтавська область – 486 парафій;
      12. Донецька область – 473 парафії;
      13. Черкаська область – 445 парафій;
      14. Сумська область – 393 парафії;
      15. Херсонська область – 371 парафія;
      16. Запорізька область – 370 парафій;
      17. Харківська область – 367 парафій;
      18. Кіровоградська область – 307 парафій;
      19. Окупований Крим – близько 300 парафій;
      20. Чернівецька область – 292 парафії;
      21. Миколаївська область – 285 парафій;
      22. Київ – 265 парафій;
      23. Луганська область – 179 парафій;
      24. Тернопільська область – 101 парафія;
      25. Львівська область – 59 парафій;
      26. Івано-Франківська область – 29 парафій.

      Проте, як зауважив архієрей ПЦУ Олександр Драбинко реальна кількість парафій Московського патріархату в Україні є меншою від кількості офіційно зареєстрованих. Загалом, їх кількість може налічувати близько 9-10 тисяч реальних громад.

      Як змінюється кількість парафій УПЦ МП після створення Православної церкви України:

      – 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, а кафедральним собором – Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха Варфоломія.

      – Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. Загалом Московський патріархат вже покинули майже 300 парафій, які приєдналися до Православної церкви України.

      – УПЦ МП повинна змінити свою назву на Російську православну церкву. 

      Чому УПЦ МП повинна змінити свою назву?20 грудня 2018 року Верховна Рада схвалила закон, який зобов'язує УПЦ МП протягом трьох місяців вказати у її назві приналежність до РПЦ. Згодом цей закон підписали спікер Андрій Парубій та президент Петро Порошенко.

      Зміни у свою назву і статут (положення) повинні внести такі релігійні організації, їх громади та храми: Російська істинно-православна церква (РІПЦ), Російська старообрядницька церква, Древлеправославна поморська церква (ДПЦ), Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою (УПЦ МП), Російська Древлеправославна церква (РДЦ Новозибківська згода), Російська православна старообрядницька церква (РПСЦ).

       

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України УПЦ МП Інфографіка РПЦ
      Джерело: 24 канал
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