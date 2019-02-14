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      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)

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      У Московского патриархата более 11 тысяч приходов в Украине
      У Московского патриархата более 11 тысяч приходов в Украине / 24 канал

      Украинская православная церковь Московского патриархата насчитывает более 11 тысяч приходов в Украине. Больше всего из них – в центральных регионах страны.

      Об этом говорится в официальных данных УПЦ МП.

      Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины

      У Московского патриархата наибольшее количество приходов в Хмельницкой, а наименьшее в Ивано-Франковской области. Кроме того, почти 300 религиозных общин уже покинули УПЦ МП и перешли в новосозданную Православную церковь Украины.

      Інфографіка: кількість парафій УПЦ МП

      Инфографика: количество приходов УПЦ МП

      Список областей, на территории которых функционируют приходы УПЦ МП:​

      1. Хмельницкая область – 968 приходов;
      2. Винницкая область – 885 приходов;
      3. Житомирская область – 661 приход;
      4. Киевская область – 649 приходов;
      5. Днепропетровская область – 641 приход;
      6. Закарпатская область – 621 приход;
      7. Волынская область – 618 приходов;
      8. Одесская область – 608 приходов;
      9. Черниговская область – 561 приход;
      10. Ровенская область – 548 приходов;
      11. Полтавская область – 486 приходов;
      12. Донецкая область – 473 прихода;
      13. Черкасская область – 445 приходов;
      14. Сумская область – 393 прихода;
      15. Херсонская область – 371 приход;
      16. Запорожская область – 370 приходов;
      17. Харьковская область – 367 приходов;
      18. Кировоградская область – 307 приходов;
      19. Оккупирован Крым – около 300 приходов;
      20. Черновицкая область – 292 прихода;
      21. Николаевская область – 285 приходов;
      22. Киев – 265 приходов;
      23. Луганская область – 179 приходов;
      24. Тернопольская область – 101 приход;
      25. Львовская область – 59 приходов;
      26. Ивано-Франковская область – 29 приходов.

      Однако, как заметил архиерей ПЦУ Александр Драбинко, реальное количество приходов Московского патриархата в Украине меньше количества официально зарегистрированных. В общем, их количество может насчитывать около 9-10 реальных общин.

      Как изменяется количество приходов УПЦ МП после создания Православной церкви Украины:

      – 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным собором – Михайловский Златоверхий собор в Киеве. 6 января ПЦУ официально получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

      – После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В общем Московский патриархат уже покинуло почти 300 приходов, которые присоединились к Православной церкви Украины.

      – УПЦ МП должна изменить свое название на Русскую православную церковь.

      Почему УПЦ МП должна изменить свое название?​
      20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП в течение трех месяцев указать в ее названии принадлежность к РПЦ. Впоследствии этот закон подписали спикер Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

      Изменения в свое название и устав (положение) должны внести такие религиозные организации, их общины и храмы: Русская истинно православная церковь (РИПЦ), Русская старообрядческая церковь, Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ МП), Русская Древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковская согласие), Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Православная церковь Украины Религия Инфографика РПЦ
      Источник: 24 канал
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