Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
Украинская православная церковь Московского патриархата насчитывает более 11 тысяч приходов в Украине. Больше всего из них – в центральных регионах страны.
Об этом говорится в официальных данных УПЦ МП.
Читайте также: Сколько приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины
У Московского патриархата наибольшее количество приходов в Хмельницкой, а наименьшее в Ивано-Франковской области. Кроме того, почти 300 религиозных общин уже покинули УПЦ МП и перешли в новосозданную Православную церковь Украины.
Инфографика: количество приходов УПЦ МП
Список областей, на территории которых функционируют приходы УПЦ МП:
- Хмельницкая область – 968 приходов;
- Винницкая область – 885 приходов;
- Житомирская область – 661 приход;
- Киевская область – 649 приходов;
- Днепропетровская область – 641 приход;
- Закарпатская область – 621 приход;
- Волынская область – 618 приходов;
- Одесская область – 608 приходов;
- Черниговская область – 561 приход;
- Ровенская область – 548 приходов;
- Полтавская область – 486 приходов;
- Донецкая область – 473 прихода;
- Черкасская область – 445 приходов;
- Сумская область – 393 прихода;
- Херсонская область – 371 приход;
- Запорожская область – 370 приходов;
- Харьковская область – 367 приходов;
- Кировоградская область – 307 приходов;
- Оккупирован Крым – около 300 приходов;
- Черновицкая область – 292 прихода;
- Николаевская область – 285 приходов;
- Киев – 265 приходов;
- Луганская область – 179 приходов;
- Тернопольская область – 101 приход;
- Львовская область – 59 приходов;
- Ивано-Франковская область – 29 приходов.
Однако, как заметил архиерей ПЦУ Александр Драбинко, реальное количество приходов Московского патриархата в Украине меньше количества официально зарегистрированных. В общем, их количество может насчитывать около 9-10 реальных общин.
Как изменяется количество приходов УПЦ МП после создания Православной церкви Украины:
– 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным собором – Михайловский Златоверхий собор в Киеве. 6 января ПЦУ официально получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.
– После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В общем Московский патриархат уже покинуло почти 300 приходов, которые присоединились к Православной церкви Украины.
– УПЦ МП должна изменить свое название на Русскую православную церковь.
Почему УПЦ МП должна изменить свое название?
20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП в течение трех месяцев указать в ее названии принадлежность к РПЦ. Впоследствии этот закон подписали спикер Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.
Изменения в свое название и устав (положение) должны внести такие религиозные организации, их общины и храмы: Русская истинно православная церковь (РИПЦ), Русская старообрядческая церковь, Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ МП), Русская Древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковская согласие), Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ).