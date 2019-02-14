Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)

Украинская православная церковь Московского патриархата насчитывает более 11 тысяч приходов в Украине. Больше всего из них – в центральных регионах страны.

Об этом говорится в официальных данных УПЦ МП.

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У Московского патриархата наибольшее количество приходов в Хмельницкой, а наименьшее в Ивано-Франковской области. Кроме того, почти 300 религиозных общин уже покинули УПЦ МП и перешли в новосозданную Православную церковь Украины.

Инфографика: количество приходов УПЦ МП

Список областей, на территории которых функционируют приходы УПЦ МП:​

Хмельницкая область – 968 приходов; Винницкая область – 885 приходов; Житомирская область – 661 приход; Киевская область – 649 приходов; Днепропетровская область – 641 приход; Закарпатская область – 621 приход; Волынская область – 618 приходов; Одесская область – 608 приходов; Черниговская область – 561 приход; Ровенская область – 548 приходов; Полтавская область – 486 приходов; Донецкая область – 473 прихода; Черкасская область – 445 приходов; Сумская область – 393 прихода; Херсонская область – 371 приход; Запорожская область – 370 приходов; Харьковская область – 367 приходов; Кировоградская область – 307 приходов; Оккупирован Крым – около 300 приходов; Черновицкая область – 292 прихода; Николаевская область – 285 приходов; Киев – 265 приходов; Луганская область – 179 приходов; Тернопольская область – 101 приход; Львовская область – 59 приходов; Ивано-Франковская область – 29 приходов.

Однако, как заметил архиерей ПЦУ Александр Драбинко, реальное количество приходов Московского патриархата в Украине меньше количества официально зарегистрированных. В общем, их количество может насчитывать около 9-10 реальных общин.

Как изменяется количество приходов УПЦ МП после создания Православной церкви Украины:

– 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным собором – Михайловский Златоверхий собор в Киеве. 6 января ПЦУ официально получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха Варфоломея.

– После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В общем Московский патриархат уже покинуло почти 300 приходов, которые присоединились к Православной церкви Украины.

– УПЦ МП должна изменить свое название на Русскую православную церковь.

Почему УПЦ МП должна изменить свое название?​

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, обязывающий УПЦ МП в течение трех месяцев указать в ее названии принадлежность к РПЦ. Впоследствии этот закон подписали спикер Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.



Изменения в свое название и устав (положение) должны внести такие религиозные организации, их общины и храмы: Русская истинно православная церковь (РИПЦ), Русская старообрядческая церковь, Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ МП), Русская Древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковская согласие), Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ).