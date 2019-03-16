На Винниччине толкались верующие Православной церкви Украины и УПЦ МП

Конфликт и толкотня вспыхнули 16 марта между прихожанами Православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата возле церкви в селе Лука-Мелешковская Винницкой области.

Чтобы урегулировать ситуацию и избежать ее осложнения, в полиции сообщили, что круглосуточно будут охранять храм.

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Конфликт вспыхнул из-за того, что одни верующие не позволяли другим войти в Спасо-Преображенский храм для проведения богослужения. В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам полиции особого назначения и группам реагирования патрульной полиции.

В милицию поступил ряд жалоб и заявлений от людей о совершенных в отношении них правонарушениях. Все заявления зарегистрированы и в полиции дадут этим фактам правовую оценку.

Фото с места событий возле Спасо-Преображенского храма//Фото: 0432.ua

В то же время в Винницкой епархии УПЦ МП сообщили, что якобы сторонники ПЦУ накануне вечером залили смолой замки на дверях храма, чтобы сорвать богослужение. Верующие УПЦ МП срезали замки и остались в церкви на ночь.

В епархии также заявили, что 16 марта утром "агрессивно настроенные активисты" закрыли верующих внутри храма и заблокировали вход, чтобы помешать богослужению.

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"Противостояние продолжалось более 4 часов. (...) В конце концов верующим УПЦ удалось отстоять свой храм. Архиепископ Варсонофий совершил божественную литургию", – сообщили в Винницкой епархии УПЦ МП.

Этот храм указан в составе Винницкой епархии ПЦУ на сайте епархии.

Смотрите карту переходов приходов к ПЦУ, где Спасо-Преображенский храм указан в составе Православной церкви Украины:

Какие правила перехода общины к ПЦУ?

Согласно закону, за переход в другую церковь должны проголосовать не менее 2/3 членов общины; решение общины надо зарегистрировать в уставе о переходе; все имущество общины после перехода остается с ней; часть общества, которая не согласна с решением, может зарегистрировать отдельную религиозную общину.

Как появилась Православная церковь Украины?

В октябре 2019 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

ГДЕ ЕЩЕ В УКРАИНЕ ВОЗНИКАЛИ КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ПРИХОЖАНАМИ ПЦУ И УПЦ МП: