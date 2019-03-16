18:44
16 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинские басни. Союз поднялся в воздух
      Вєсті Кремля
      21:55, 15 марта
      Вести. UA: Россия требует репараций от Украины. Математические просчеты Зеленского
      Вєсті.UA
      21:03, 15 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ BREXIT ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      На Винниччине толкались верующие Православной церкви Украины и УПЦ МП

      32 Читати новину українською
      На Винниччине потолкались верующие ПЦУ и УПЦ МП
      На Винниччине потолкались верующие ПЦУ и УПЦ МП / 0432.ua

      Конфликт и толкотня вспыхнули 16 марта между прихожанами Православной церкви и Украинской православной церкви Московского патриархата возле церкви в селе Лука-Мелешковская Винницкой области.

      Чтобы урегулировать ситуацию и избежать ее осложнения, в полиции сообщили, что круглосуточно будут охранять храм.

      Читайте также: Ссоры, драки и "титушки": с какими трудностями сталкиваются прихожане при переходе к ПЦУ

      Конфликт вспыхнул из-за того, что одни верующие не позволяли другим войти в Спасо-Преображенский храм для проведения богослужения. В инцидент пришлось вмешаться сотрудникам полиции особого назначения и группам реагирования патрульной полиции.

      В милицию поступил ряд жалоб и заявлений от людей о совершенных в отношении них правонарушениях. Все заявления зарегистрированы и в полиции дадут этим фактам правовую оценку.

      Вінницька область ПЦУ УПЦ МП конфлікт

      Фото с места событий возле Спасо-Преображенского храма//Фото: 0432.ua

      В то же время в Винницкой епархии УПЦ МП сообщили, что якобы сторонники ПЦУ накануне вечером залили смолой замки на дверях храма, чтобы сорвать богослужение. Верующие УПЦ МП срезали замки и остались в церкви на ночь.

      В епархии также заявили, что 16 марта утром "агрессивно настроенные активисты" закрыли верующих внутри храма и заблокировали вход, чтобы помешать богослужению.

      Читайте также: Сколько приходов имеет УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)

      "Противостояние продолжалось более 4 часов. (...) В конце концов верующим УПЦ удалось отстоять свой храм. Архиепископ Варсонофий совершил божественную литургию", – сообщили в Винницкой епархии УПЦ МП.

      Этот храм указан в составе Винницкой епархии ПЦУ на сайте епархии.

      Смотрите карту переходов приходов к ПЦУ, где Спасо-Преображенский храм указан в составе Православной церкви Украины:

      Какие правила перехода общины к ПЦУ?
      Согласно закону, за переход в другую церковь должны проголосовать не менее 2/3 членов общины; решение общины надо зарегистрировать в уставе о переходе; все имущество общины после перехода остается с ней; часть общества, которая не согласна с решением, может зарегистрировать отдельную религиозную общину.

      Как появилась Православная церковь Украины?
      В октябре 2019 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

      ГДЕ ЕЩЕ В УКРАИНЕ ВОЗНИКАЛИ КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ПРИХОЖАНАМИ ПЦУ И УПЦ МП:

      •  
      blog_ava
      Собаки не хотят этого есть, – крымчане пожаловались на жизнь после аннексии
      сегодня
      632
      Теги: Православная церковь Украины Новости Украины Полиция столкновения Винница УПЦ МП Религия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата
      сегодня , 18:30 Як українцям вберегтись від ворожої пропаганди: поради дипломата
      Віталій Дейнега 11
      Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      сегодня , 17:20 Скандал в оборонці: як Україна наповнює бюджет Росії
      Сергій Лещенко 183
      Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука
      сегодня , 17:00 Влаштували "революцію": у Конституційному Суді вимагають відставки його голови Шевчука
      Єгор Соболєв 225
      Звести будинок швидко, без відходів та функціонально, або Неможливе – можливе
      сегодня , 16:00 Звести будинок швидко, без відходів та функціонально, або Неможливе – можливе
      Ukrainer 1233
      США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      сегодня , 09:00 США заставят отвечать: почему Путину близится конец
      Іван Яковина 1710
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      За венгерским гражданством обратились уже более 50 тысяч граждан Украины
       5 апреля 2013 , 12:09 6
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      В центре Киева перекроют некоторые улицы из-за Крестного хода: Карта
       27 июля 2018 , 10:50
      Главный соперник Шахтера в борьбе за 2-е место в группе ЛЧ: его игроки в 3 раза дороже, здесь чемпион мира
       5 сентября 2018 , 10:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук