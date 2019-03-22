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      УПЦ МП не хоче змінювати назву – вирішила судитись з Мінкультом

      94 Читать новость на русском
      УПЦ МП вирішила судитись з Мінкультом за свою назву
      УПЦ МП вирішила судитись з Мінкультом за свою назву / Фото з відкритих джерел

      Київська православна церква Московського патріархату подала до Окружного адмінсуду Києва позов до Міністерства культури через вимогу вказати у своїй назві приналежність до Росії.

      В УПЦ МП хочуть скасування відповідного наказу Мінкульту, яким затвердили перелік релігійних організацій, що мають вказувати у назві свою причетність до регілійних організацій країни-агресора Росі, йдеться на сайті суду.

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      Окрім того, церква просить визнати протиправним розміщення в "Урядовом кур’єрі" переліку таких церков. Наразі суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження у справі.

      20 грудня 2018 року Верховна Рада схвалила відповідний закон, який зобов'язує УПЦ МП протягом трьох місяців вказати у її назві приналежність до РПЦ. Згодом цей закон підписали спікер Андрій Парубій та президент Петро Порошенко. 

      У Мінкульті попереджували, що якщо Українська православна церква Московського патріархату відмовиться виконувати закон про перейменування в Російську православну церкву, то держава зробить це самостійно.

      Хто у списку?Під дію закону підпадають релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії ), духовні навчальні заклади), які діють на території України і входять до складу (є частиною) таких релігійних об'єднань: Російська істинно-православна церква (РІПЦ), Російська старообрядницька церква, Древлеправославна поморська церква (ДПЦ), Українська православна церква (в єдності з Російською православною церквою (УПЦ МП), Російська Древлеправославна церква (РДЦ Новозибківська згода), Російська православна старообрядницька церква (РПСЦ).

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      Теги: Новини України Новини політики Міністерство культури України Релігія Православна церква України УПЦ МП
      Джерело: 24 Канал
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