УПЦ МП не хочет менять название – решила судиться с Минкультом

Киевская православная церковь Московского патриархата подала в Окружной админсуд Киева иск к Министерству культуры из-за требования указать в своем названии принадлежность к России.

В УПЦ МП хотят отмены соответствующего приказа Минкульта, которым утвердили перечень религиозных организаций, обязанных указывать в названии свою причастность к религиозным организаций страны-агрессора России, говорится на сайте суда.

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Кроме того, церковь просит признать противоправным размещение в "Урядовом курьере" перечня таких церквей. Сейчас суд решает вопрос об открытии административного производства по делу.

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла соответствующий закон, который обязывает УПЦ МП в течение трех месяцев указать в ее названии принадлежность к РПЦ. Впоследствии этот закон подписали спикер Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

В Минкульте предупреждали, что если Украинская православная церковь Московского патриархата откажется выполнять закон о переименовании в Российскую православную церковь, то государство сделает это самостоятельно.

Кто в списке?

Под действие закона подпадают религиозные организации (религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии ), духовные учебные заведения), которые действуют на территории Украины и входят в состав (являются частью) таких религиозных объединений: Русская истинно-православная церковь (РИПЦ), Русская старообрядческая церковь, Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ МП), Русская Древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ).