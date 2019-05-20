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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО КОАЛІЦІЯ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Одна з православних церков світу офіційно не визнала ПЦУ

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      Сербський патріарх Іриней
      Сербський патріарх Іриней / Фото з відкритих джерел

      Сербська православна церква відмовилась офіційно визнавати автокефалію Православної церкви України

      За інформацією росЗМІ, в релізі Сербської патріархії вказано, що створення ПЦУ стало "церковним розколом".

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      Вони пояснили, що надання українській церкві Томосу потребувала всеправославних консультацій, зокрема, з УПЦ МП і РПЦ. Також назвали автокефалію невдалою "спробою розв'язати проблему "через коліно" в односторонньому порядку".

      Як з'явилась Православна церква України?У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

      ЯКІ СЬОГОДНІ Є ВЗАЄМИНИ МІЖ ПЦУ ТА ІНШИМИ ЦЕРКВАМИ:

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      Теги: Новини України Православна церква України Релігія Сербія Томос
      Джерело: 24 канал
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