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      Філарет пояснив, чому закордонні церкви не спішать визнавати ПЦУ

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      Філарет назвав причину, чому інші церкви не визнають ПЦУ
      Філарет назвав причину, чому інші церкви не визнають ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Головною причиною, чому закордонні парафії не спішать визнавати новостворену Православну церкву України, є провокаційна діяльність Російської православної церкви та Кремля. Проте, прийде час і світова церковна спільнота обов'язково визнає Єдину незалежну церкву України.

      Почесний патріарх Православної церкви України Філарет в інтерв’ю "Радіо Свобода" розповів, що керівництво РПЦ навіть закликало інші церкви не визнавати надання Вселенським Патріархатом Томосу для ПЦУ.

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      "Дійсно, не поспішають. А пов’язано це з Москвою. Москва настільки вплинула на ці церкви різними методами. І держава російська втручалася. З Греції ж вислали і деяких дипломатів за втручання. Значить, російська держава втручалася у ці церковні справи. І гроші відіграли свою роль. Керівництво їздило по помісних церквах і агітувало, щоб вони не визнавали рішення Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію. Все це вплинуло", – пояснив Філарет.

      Проте, патріарх переконаний, що прийде час, коли всі церкви, у тому числі і російська, визнають українську церкву.

      Чому визнають? А тому, що вона велика, майже рівна буде Московському патріархату, і не визнавати таку церкву – неможливо,
      – додав він.

      Так, Філарет пригадав, як у 1992 році ніхто не вірив, що Українська церква отримає Томос про автокефалію. Проте, її представники боролися, створили церкву, яку пізніше визнав Вселенський патріархат.

      Як створювали Православну церкву України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше – на Волині, де до ПЦУ приєдналося понад 110 парафій.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Філарет Православна церква України Томос Вселенський патріархат РПЦ Україна – Росія
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