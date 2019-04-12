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      Як створення незалежної церкви в Україні б'є по імперських планах Росії

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      Без України імперський проект Кремля неможливий
      Без України імперський проект Кремля неможливий / Фото з відкритих джерел

      Проект відродження імперії, який зараз намагається реалізувати влада Росії, неможливий без України. Саме тому, Кремль активно виступає проти створення єдиної церкви в Україні. Адже незалежність української церкви від Москви повністю змінює баланс сил, роблячи імперський проект РФ неможливим.

      Архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря на 12-му Київському безпековому форумі розповів, що сьогодні триває боротьба, яка визначить, чи буде глобальне православ'я рухатися з усім світом уперед, чи повернеться до "імперської середньовічної парадигми".

      Читайте також: Як РПЦ тиснула на Українську церкву: історичний документ виявили у Німеччині

      Так, Вселенський патріархат є прикладом православ’я, яке рухається вперед. Водночас, московський патріархат навпаки намагається відродити імперську модель, і повернутися далеко назад у минуле.

      І тут Україна є так само ключовою, як і в інших питаннях, бо без України, де зосереджено понад 40% усієї мережі РПЦ, імперський проект такий самий неможливий, як і без України у державному, політичному, соціальному, економічному й інших планах. Саме тому так міцно намагаються тримати Українську православну церкву. Бо незалежність української церкви від Москви повністю міняє баланс сил,
      – наголосив архієпископ.

      Проте, підтримка Вселенського патріарха Варфоломія, його лідерства, його традиційних прав і місця в житті Православної церкви України попри незгоду Москви рано чи пізно призведе до того, що баланс буде встановлено.

      Зауважимо, Росія та Російська православна церква задіяли усі можливі засоби, щоби православні церкви якомога довше не визнавали єдину Православну церкву України. Кремль навіть шантажує інші церкви, але такі дії все одно приречені на поразку. Так, уже чимало церков, які спершу були негативно налаштовані проти ПЦУ, почали змінювати свою думку.

      Як створювали Православну церкву України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше – на Волині, де до ПЦУ приєдналося 116 парафій.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Релігія Вселенський патріархат Православна церква України
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