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      Як РПЦ тиснула на Українську церкву: історичний документ виявили у Німеччині

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      У Німеччині знайшли документ, що підтверджує тиск РПЦ на УПЦ за Петра I
      У Німеччині знайшли документ, що підтверджує тиск РПЦ на УПЦ за Петра I / Thorsten Busch

      У 2016 році українські та німецькі науковці розпочали спільний проект щодо вивчення оригіналу грамоти російського царя Петра I митрополиту Київському Іоасафу Кроковському. Цей історичний документ виявили у бібліотеці міста Тюбінген, що у Німеччині.

      Що це за грамота та як вона є пов’язаною з РПЦ

      Як розповіла український історик Наталя Сінкевич, яка свого часу працювала при університеті Тюбінгена, щоправда над іншою темою, цю грамоту Петро I адресував київському митрополиту Іоасафу Кроковському, що був останнім обраним, а не призначеним очільником Київської митрополії, пише BBC.

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      РПЦ, ПЦУ, Німеччина, історична грамота, релігія
      У грамоті підкреслювався той факт, що Київський митрополит підпорядковується Московському 

      Перед цим у 1686 році Київська митрополія з дозволу Константинополя тимчасово підпорядкувалась Московському патріархату. А видана Іоасафу Кроковському царська грамота продовжувала обмежувати й без того урізані права Київського митрополита. Зокрема, в грамоті вкотре підкреслювався той факт, що Київський митрополит підпорядковується Московському патріарху. Також документ містив заборону українським ієрархам безпосередньо звертатися до Вселенських патріархів. Ця заборона свідчить про те, що у Москві доволі сильними були побоювання про повернення Київської митрополії під владу Константинополя,
      – зауважила науковець.

      Як документ потрапив до Німеччини

      Після того, як Петро І надіслав грамоту до Києва, вона тривалий час зберігалася з іншими документами Київських митрополитів у ризниці Софійського собору. А після революції у 1922 році документи з Софії передали до бібліотеки щойноствореної Всеукраїнської академії наук (нинішня Національна бібліотека імені Вернадського.

      Потім про документ нічого не було чути аж 1943 року, коли його нацистські окупанти вивезли з Києва та у підсумку перевезли до австрійського міста Санкт-Ламбрехта. Там грамота потрапила до британських союзників, після чого її слід знову загубився.

      РПЦ, ПЦУ, Німеччина, історична грамота, релігія
      Довгий час про документ нічого не було відомо та у підсумку він опинився у Німеччині

      Появу ж грамоти у місті Тюбінген пов'язано з ім'ям засновника Інституту східноєвропейської історії, професором Вернером Маркертом, який досліджував Східну Європу. Під час війни він служив при Верховному командуванні Вермахту, і очевидно, у 1958 році його колишні співробітники і запропонували йому придбати старовинний документ.

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      Де зараз перебуває грамота

      Провисів документ у Інституті східноєвропейської історії, який власне Маркерт до 2016 року. А 14 березня 2019 року Міністерство закордонних справ Німеччини повернуло його Україні, де вона опинилася у Національній бібліотеці імені Вернадського.


      Сьогодні грамота зберігається в Україні 

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Релігія РПЦ Православна церква України УПЦ КП Історія
      Джерело: 24 Канал
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