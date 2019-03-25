Як РПЦ тиснула на Українську церкву: історичний документ виявили у Німеччині

У 2016 році українські та німецькі науковці розпочали спільний проект щодо вивчення оригіналу грамоти російського царя Петра I митрополиту Київському Іоасафу Кроковському. Цей історичний документ виявили у бібліотеці міста Тюбінген, що у Німеччині.

Що це за грамота та як вона є пов’язаною з РПЦ

Як розповіла український історик Наталя Сінкевич, яка свого часу працювала при університеті Тюбінгена, щоправда над іншою темою, цю грамоту Петро I адресував київському митрополиту Іоасафу Кроковському, що був останнім обраним, а не призначеним очільником Київської митрополії, пише BBC.

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У грамоті підкреслювався той факт, що Київський митрополит підпорядковується Московському

Перед цим у 1686 році Київська митрополія з дозволу Константинополя тимчасово підпорядкувалась Московському патріархату. А видана Іоасафу Кроковському царська грамота продовжувала обмежувати й без того урізані права Київського митрополита. Зокрема, в грамоті вкотре підкреслювався той факт, що Київський митрополит підпорядковується Московському патріарху. Також документ містив заборону українським ієрархам безпосередньо звертатися до Вселенських патріархів. Ця заборона свідчить про те, що у Москві доволі сильними були побоювання про повернення Київської митрополії під владу Константинополя,

– зауважила науковець.

Як документ потрапив до Німеччини

Після того, як Петро І надіслав грамоту до Києва, вона тривалий час зберігалася з іншими документами Київських митрополитів у ризниці Софійського собору. А після революції у 1922 році документи з Софії передали до бібліотеки щойноствореної Всеукраїнської академії наук (нинішня Національна бібліотека імені Вернадського.

Потім про документ нічого не було чути аж 1943 року, коли його нацистські окупанти вивезли з Києва та у підсумку перевезли до австрійського міста Санкт-Ламбрехта. Там грамота потрапила до британських союзників, після чого її слід знову загубився.



Довгий час про документ нічого не було відомо та у підсумку він опинився у Німеччині

Появу ж грамоти у місті Тюбінген пов'язано з ім'ям засновника Інституту східноєвропейської історії, професором Вернером Маркертом, який досліджував Східну Європу. Під час війни він служив при Верховному командуванні Вермахту, і очевидно, у 1958 році його колишні співробітники і запропонували йому придбати старовинний документ.

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Де зараз перебуває грамота

Провисів документ у Інституті східноєвропейської історії, який власне Маркерт до 2016 року. А 14 березня 2019 року Міністерство закордонних справ Німеччини повернуло його Україні, де вона опинилася у Національній бібліотеці імені Вернадського.



Сьогодні грамота зберігається в Україні