Как РПЦ давила на Украинскую церковь: исторический документ обнаружили в Германии

В 2016 году украинские и немецкие ученые начали совместный проект по изучению оригинала грамоты русского царя Петра I митрополиту Киевскому Іоасафу Кроковском. Этот исторический документ обнаружили в библиотеке города Тюбинген, в Германии.

Что это за грамота и как она связан с РПЦ

Как рассказала украинский историк Наталья Синкевич, которая в свое время работала при университете Тюбингена, правда над другой темой, эту грамоту Петр I адресовал киевскому митрополиту Іоасафу Кроковскому, который был последним избранным, а не назначенным главой Киевской митрополии, пишет BBC.

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В грамоте подчеркивался тот факт, что Киевский митрополит подчиняется Московскому

Перед этим в 1686 году Киевская митрополия с разрешения Константинополя временно подчинялась Московскому патриархату. А изданная Иоасафу Кроковскому царская грамота продолжала ограничивать и без того урезанные права Киевского митрополита. В частности, в грамоте очередной раз подчеркивался тот факт, что Киевский митрополит подчиняется Московскому патриарху. Также документ содержал запрет украинским иерархам напрямую обращаться к Вселенским патриархам. Этот запрет свидетельствует о том, что в Москве достаточно сильными были опасения о возвращении Киевской митрополии под власть Константинополя,

– отметила ученый.

Как документ попал в Германию

После того, как Петр I послал грамоту в Киев, она длительное время хранилась с другими документами Киевских митрополитов в ризнице Софийского собора. А после революции в 1922 году документы из Софии передали в библиотекe Всеукраинской академии наук (нынешняя Национальная библиотека имени Вернадского).

Потом о документе ничего не было слышно до 1943 года, когда его нацистские оккупанты вывезли из Киева и в итоге перевезли в австрийский город Санкт-Ламбрехт. Там грамота попала к британским союзникам, после чего ее след снова потерялся.

Долгое время о документе ничего не было известно и в итоге он оказался в Германии

Появление же грамоты в городе Тюбинген связано с именем основателя Института восточноевропейской истории, профессором Вернером Маркертом, который исследовал Восточную Европу. Во время войны он служил при Верховном командовании Вермахта, и очевидно, в 1958 году его бывшие сотрудники и предложили ему купить старинный документ.

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Где сейчас находится грамота

Провbctk документ в Институте восточноевропейской истории, который собственно Маркерт до 2016 года. А 14 марта 2019 года Министерство иностранных дел Германии вернуло его Украине, где онj оказалjсь в Национальной библиотеке имени Вернадского.

Сегодня грамота хранится в Украине

КАК СЕГОДНЯ РПЦ ОТНОСИТСЯ К УКРАИНЕ И УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ: