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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Голова РПЦ Кирил згадав про "братів і сестер з України" під час новорічної служби

      259 Читать новость на русском
      Очільник РПЦ Кирил назвав українців братами та закликав росіян за них помолитися
      Очільник РПЦ Кирил назвав українців братами та закликав росіян за них помолитися / Соцмережі

      Голова РПЦ Кирил перед початком новорічного молебню у храмі Хреста спасителя у Москві сказав кілька слів і про Україну. Як переконує він, політики не зможуть зруйнувати духовну єдність українців.

      Як пише інформаційна агенція "Інтерфакс", Кирил закликав помолитися за "братів і сестер в Україні, які проходять через важкий період своєї новітньої історії".

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      "Будемо сподіватися, що всі ці безладдя і весь цей безлад підуть, і ніякі сили не зруйнують духовну єдність українського нарду, не зруйнують Православну церкву, яка несе порятунок людям", – підкреслив священнослужитель.

      Також Кирил зауважив, немає такої влади ні у кого з мирських владик, натомість вони сподіваються, що Господь у відповідь на їхні молитви підтримає українських братів і сестер.

      Крім того, вітаючи всіх присутніх у головному храмі РФ з прийдешнім роком, очільник РПЦ ппобажав, щоб Боже благословення перебувало над Росією та всієї історичної Руссю.

      До слова, раніше Кирил пригрозив вселенському патріарху Варфоломію страшним судом за надання українській церкві автокефалії.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 31 грудня 2018
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