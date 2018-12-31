Голова РПЦ Кирил згадав про "братів і сестер з України" під час новорічної служби

Голова РПЦ Кирил перед початком новорічного молебню у храмі Хреста спасителя у Москві сказав кілька слів і про Україну. Як переконує він, політики не зможуть зруйнувати духовну єдність українців.

Як пише інформаційна агенція "Інтерфакс", Кирил закликав помолитися за "братів і сестер в Україні, які проходять через важкий період своєї новітньої історії".

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"Будемо сподіватися, що всі ці безладдя і весь цей безлад підуть, і ніякі сили не зруйнують духовну єдність українського нарду, не зруйнують Православну церкву, яка несе порятунок людям", – підкреслив священнослужитель.

Також Кирил зауважив, немає такої влади ні у кого з мирських владик, натомість вони сподіваються, що Господь у відповідь на їхні молитви підтримає українських братів і сестер.

Крім того, вітаючи всіх присутніх у головному храмі РФ з прийдешнім роком, очільник РПЦ ппобажав, щоб Боже благословення перебувало над Росією та всієї історичної Руссю.

До слова, раніше Кирил пригрозив вселенському патріарху Варфоломію страшним судом за надання українській церкві автокефалії.