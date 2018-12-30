З агентів КДБ у провідні священнослужителі РПЦ: ЗМІ оприлюднили ще одне знакове ім'я

Стали відомими чергові факти вербування священнослужителів Комітетом держбезпеки СРСР (КДБ). Цього разу з’явилася інформація про ігуменю російського Свято-Троїце-Серафимо-Дівеєвського монастиря Сергію, ім’я якої фігурує у архівах спецслужби, що розсекретила Латвія.

Про це пише видання Koza.Press з посиланням на латвійський ресурс, "який було спеціально створено" для публікації документів.

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Як зазначають журналісти, відповідно до даних синодального відділу у справах монастирів і чернецтва РПЦ, ігуменя Сергія (справжнє ім’я – Олександра Георгіївна Конкова) народилася під Москвою. Крім того, відомо, що у 1981 році вступила до Ризького монастиря, де через рік її було пострижено. Також тут Сергія проходила послух благочинної.



Ігуменя Свято-Троїце-Серафимо-Дівеєвського монастиря Сергія (справжнє ім’я – Олександра Георгіївна Конкова)

Водночас представник ресурсу додають, з картки КДБ випливає, що особу з такими ж персональними та біографічними даними було завербовано як агента радянської спецслужби в лютому 1987 року за псевдонімом "Вероніка".



Ігуменя Сергія була завербованою як агент КДБ "Вероніка"

Згодом щодо знахідки з’явився коментар головної редакторки та засновниці Koza.Press Ірини Славіної.

"Я звернулася до першоджерела, зайшла на сайт, де розміщено розсекречені латвійські архіви КДБ, і знайшла картку ігумені. Наразі Вероніка – вона ж Олександра Георгіївна Конкова, вона ж ігуменя Сергія – очолює один із найвпливовіших монастирів країни Серафимо-Дівеєвський монастир, куди щорічно стікається маса паломників", – підкреслила журналістка у коментарі радіостанції "Ехо Москви".



На фото: дружина екс-президента Росії Світлана Медведєва (крайня ліворуч) з настоятелькою Дівеєвського монастиря ігуменею Сергією (Конковою) та духовним наставником протоієреєм Володимиром Волгіним.

За її словами, причетність матінки Сергії до КДБ і та комерційна діяльність, яку розвинув Дівеєвський монастир зараз є взаємопов’язаними.

Це наша історія. Крім того, багато розмов ходило про причетність патріарха до КДБ, але не було конкретних доказів. Сьогодні ми бачимо на прикладі досить дрібних ієрархів РПЦ, що це все, звичайно, може бути правдою,

– наголосила Славіна.



Ігуменя Сергія поряд з очільником РПЦ Кирилом

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ публікували інформацію про предстоятеля Латвійської православної церкви Московського патріархату, митрополита Ризького та всієї Латвії Олександра (в миру Олександра Івановича Кудряшова), агентурну картку якого також знайшли у картотеці КДБ Латвійської РСР.