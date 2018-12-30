С агентов КГБ в ведущие священнослужители РПЦ: СМИ обнародовали еще одно знаковое имя

Стали известны очередные факты вербовки священнослужителей Комитетом госбезопасности СССР (КГБ). На этот раз появилась информация об игуменье российского Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии, имя которой фигурирует в архивах спецслужбы, что рассекретила Латвия.

Об этом пишет издание Koza.Press со ссылкой на латвийский ресурс, "который был специально создан" для публикации документов.

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Как отмечают журналисты, согласно данным синодального отдела по монастырям и монашеству РПЦ, игумения Сергия (настоящее имя – Александра Георгиевна Конкова) родилась под Москвой. Кроме того, известно, что в 1981 году поступила в Рижский монастырь, где через год она была пострижена. Также здесь Сергия проходила послушание благотворительной.



Игуменья Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергия (настоящее имя – Александра Георгиевна Конкова)

В то же время представители ресурса добавляют, с карточки КГБ следует, что человек с такими же персональными и биографическими данными был завербован как агент советской спецслужбы в феврале 1987 года под псевдонимом "Вероника".

Игумения Сергия была завербована в качестве агента КГБ "Вероника"

Впоследствии касательно находки появился комментарий главного редактора и основателя Koza.Press Ирины Славиной.

"Я обратилась к первоисточнику, зашла на сайт, где размещены рассекреченные латвийские архивы КГБ, и нашла карточку игуменьи. Сейчас Вероника – она же Александра Георгиевна Конкова, она же игуменья Сергия – возглавляет один из самых влиятельных монастырей страны Серафимо-Дивеевский монастырь, куда ежегодно стекается масса паломников", – подчеркнула журналистка в комментарии радиостанции "Эхо Москвы".



​На фото: жена экс-президента России Светлана Медведева (крайняя слева) с настоятельницей Дивеевского монастыря игуменией Сергией (Конковой) и духовным наставником протоиереем Владимиром Волгиным.

По ее словам, причастность матушки Сергии к КГБ и коммерческая деятельность, которую развил Дивеевский монастырь сейчас взаимосвязаны.

Это наша история. Кроме того, много разговоров ходило о причастности патриарха к КГБ, но не было конкретных доказательств. Сегодня мы видим на примере достаточно мелких иерархов РПЦ, что это все, конечно, может быть правдой,

– отметила Славина.



Игумения Сергия рядом с главой РПЦ Кириллом

Напомним, недавно СМИ публиковали информацию о предстоятеле Латвийской православной церкви Московского патриархата, митрополите Рижском и всея Латвии Александра (в миру Александра Ивановича Кудряшова), агентурную карту которого также нашли в картотеке КГБ Латвийской ССР.