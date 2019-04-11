Яку агресію застосовує РПЦ до інших церков, аби вони не визнали ПЦУ

Росія та Російська православна церква задіяли усі можливі засоби, щоби православні церкви якомога довше не визнавали єдину Православну церкву України. Кремль навіть шантажує інші церкви, але такі дії все одно приречені на поразку.

Про це розповів настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній на прес-конференції у Львові.

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Зараз ми добиваємося визнання нашого автокефального статусу. Але, на жаль, з боку російської держави і російської православної церкви бачимо тотальний спротив. На рівні держави і на рівні Церкви ведуться перемовини з іншими православними церквами. Декого лякають, декого спонукають, на інших певною мірою впливають, бо до цього часу РПЦ мала вплив на помісні церкви,

– наголосив Епіфаній.

Проте, усі проби заблокувати визнання єдиної автокефальної церкви приречені на поразку. Вже зараз церкви, які спершу були негативно були налаштовані проти ПЦУ, почали змінювати свою думку.

"Не справившись із завданням, яке було поставлено РФ перед РПЦ: не допустити автокефалії та надання Томосу українській церкві, вони намагаються зараз привнести розкол у світове православ’я. Тобто поділити ту частину православних, які підтримують російську церкву і ту частину, яка підтримує Вселенського Патріарха. Я вірю, що цього розколу не буде", – додав митрополит.

На його думку, усі церкви будуть визнавати ПЦУ, але залишаться такі, які її не визнають. Однією з таких буде РПЦ, яка ніколи не змириться з автокефалією української православної церкви.

Як створювали Православну церква України?У жовтні 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



До новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад півтисячі парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше – на Волині, де до ПЦУ приєдналося 116 парафій.