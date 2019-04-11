Либо агрессию применяет РПЦ к другим церквям, чтобы они не признали ПЦУ

Россия и Русская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины. Кремль даже шантажирует другие церкви, но такие действия все равно обречены на поражение.

Об этом рассказал настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на пресс-конференции во Львове.

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Сейчас мы добиваемся признания нашего автокефального статуса. Но, к сожалению, со стороны российского государства и русской православной церкви видим тотальное сопротивление. На уровне государства и на уровне Церкви ведутся переговоры с другими православными церквями. Некоторых пугают, некоторых принуждают, на других определенной мерой влияют, потому что до этого времени РПЦ оказывала влияние на поместные церкви,

– отметил Епифаний.

Однако, все пробы заблокировать признание единой автокефальной церкви обречены на поражение. Уже сейчас церкви, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.

"Не справившись с задачей, которая была поставлена ​​РФ перед РПЦ: не допустить автокефалию и предоставление Томоса украинской церкви, они пытаются сейчас привнести раскол в мировое православие. То есть разделить ту часть православных, которые поддерживают русскую церковь и ту часть, которая поддерживает Вселенского патриарха. Я верю, что этого раскола не будет", – добавил митрополит.

По его мнению, все церкви будут признавать ПЦУ, но останутся такие, которые ее не признают. Одной из таких будет РПЦ, которая никогда не смирится с автокефалией Украинской православной церкви.

Как создавали Православную церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



В новую Православную церковь Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где в ПЦУ присоединилось 116 приходов.