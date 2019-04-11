20:00
11 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина все игнорируют. За мат – тюрьма
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 апреля
      Вести.UA: Останется ли Луценко на должности. Каких зверят коллекционирует Мосийчук
      Вєсті.UA
      19:41, 10 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Либо агрессию применяет РПЦ к другим церквям, чтобы они не признали ПЦУ

      42 Читати новину українською
      РПЦ шантажирует другие церкви, чтобы они не признавали ПЦУ
      РПЦ шантажирует другие церкви, чтобы они не признавали ПЦУ / Фото из открытых источников

      Россия и Русская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины. Кремль даже шантажирует другие церкви, но такие действия все равно обречены на поражение.

      Об этом рассказал настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на пресс-конференции во Львове.

      Читайте также: Что может ускорить предоставление патриархии ПЦУ: ответ митрополита Епифания

      Сейчас мы добиваемся признания нашего автокефального статуса. Но, к сожалению, со стороны российского государства и русской православной церкви видим тотальное сопротивление. На уровне государства и на уровне Церкви ведутся переговоры с другими православными церквями. Некоторых пугают, некоторых принуждают, на других определенной мерой влияют, потому что до этого времени РПЦ оказывала влияние на поместные церкви,
      – отметил Епифаний.

      Однако, все пробы заблокировать признание единой автокефальной церкви обречены на поражение. Уже сейчас церкви, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.

      "Не справившись с задачей, которая была поставлена ​​РФ перед РПЦ: не допустить автокефалию и предоставление Томоса украинской церкви, они пытаются сейчас привнести раскол в мировое православие. То есть разделить ту часть православных, которые поддерживают русскую церковь и ту часть, которая поддерживает Вселенского патриарха. Я верю, что этого раскола не будет", – добавил митрополит.

      По его мнению, все церкви будут признавать ПЦУ, но останутся такие, которые ее не признают. Одной из таких будет РПЦ, которая никогда не смирится с автокефалией Украинской православной церкви.

      Как создавали Православную церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      В новую Православную церковь Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где в ПЦУ присоединилось 116 приходов.

      blog_ava
      Кто такая Марта Борщ и какую должность может получить в команде Зеленского
      сегодня
      1626
      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Украина – Россия Новости России Епифаний РПЦ Православная церковь Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Побиття школярки у Чернігові: чому в Україні можна не розраховувати на справедливість
      сегодня , 19:30 Побиття школярки у Чернігові: чому в Україні можна не розраховувати на справедливість
      Дмитро Гнап 55
      Налог на капитал вместо налога на прибыль: что хотят изменить и зачем
      сегодня , 19:20 Налог на капитал вместо налога на прибыль: что хотят изменить и зачем
      Яніна Ткачук 124
      Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      8 апреля , 09:30 Пентхаус на колесах: тест-драйв Lexus LS
      Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      сегодня , 19:01 Невідомість: про що мовчать кандидати в президенти?
      Антон Голобородько 588
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 17:54 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 19434
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: Динамо официально узнало потенциального соперника
       6 августа 2018 , 11:32
      Еще один украинец из Шахтера перешел в российский клуб
       1 февраля , 08:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук