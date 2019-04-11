Что может ускорить предоставление патриархии ПЦУ: ответ митрополита Епифания

То, что ПЦУ является независимой церковью и имеет право принимать самостоятельные решения – главное. Отсутствие патриархата – никак не унижает чести и достоинства новосозданной украинской церкви.

Сейчас ПЦУ является независимой автокефальной поместной церковью, но в статусе митрополии. Для того, чтобы получить статус патриархата Православной церкви Украины нужно объединить вокруг себя всех православных украинских христиан. Об этом рассказал настоятель ПЦУ митрополит Епифаний во время своего визита во Львов, передает "Укринформ".

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Мы полноценная Украинская православная церковь, которая занимает почетное место среди других православных церквей и теперь нам нужно подтвердить статус автокефалии. Если мы объединимся и создадим Единую поместную православную церковь, которая объединит всех православных христиан в Украине, то в будущем мы сможем достичь высокого статуса – статуса патриархата,

– отметил Епифаний.

По его словам, статус патриархата является всего лишь почетным статусом, который не влияет на принятие самостоятельных решений без вмешательства со стороны других религиозных центров.

"Поэтому мы не ставим вопрос о том, что должны обязательно быть патриархатом. Мы являемся независимой церковью и на этом этапе стремимся к признанию другими православными церквями", – сказал Епифаний.

Как появилась Православная церковь Украины?

В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее настоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал митрополиту Епифанию Томос об автокефалии Православной церкви Украины.



После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.