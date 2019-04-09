Митрополит Епифаний рассказал, когда завершится война на Донбассе

Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Епифаний убежден, что российско-украинская война на Востоке, которая длится уже 5 лет, завершится, когда украинцы станут едиными.

Об этом митрополит сказал на встрече с детьми из лицея-интерната "Патриот" Киевского областного совета в Переяслав-Хмельницком.

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Война завершится тогда, когда мы будем едины и сильны, потому что враг считается с сильными. Поэтому мы и стремимся стать полноценным членом Европейского союза и вступить в НАТО,

– отметил Tпифаний.

По его словам, независимая Поместная православная церковь является духовной основой и фундаментом сильной европейской демократической Украины.

Среди присутствующих детей были и те, чьи родители погибли, защищая Украину на Донбассе от России-агрессора.

"Ваши родители отдали жизнь за волю, за веру и за свободу Украины. Мы благодарны нашим славным героям, ведь они отдали самый драгоценный клад, которым обладает человек, и этим они проявили любовь не только к своей Родине, но и к каждому из нас", – подчеркнул митрополит.

Заметим, Православная церковь Украина терпит преследования со стороны пророссийских оккупантов на Донбассе. Так, накануне в оккупированном Луганске боевики так называемого "МВД "ЛНР" провели обыск в Свято-Троицком кафедральном соборе Православной церкви Украины и задержали ее настоятеля Анатолия Назаренко.

Обыск был направлен якобы на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории оккупированной Луганщины. Боевики даже название для этих обысков придумали – "операция "Стоп-террор". Из храма ПЦУ российские оккупанты изъяли православную литературу, украинскую символику, официальную переписку и рабочие компьютеры.