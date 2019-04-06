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      Боевики обыскали собор ПЦУ в Луганске и задержали его настоятеля

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      Оккупанты в Донбассе обыскали храм ПЦУ и задержали его настоятеля
      Оккупанты в Донбассе обыскали храм ПЦУ и задержали его настоятеля / Фото из открытых источников

      В оккупированном Луганске пророссийские боевики так называемого "МВД" ЛНР "провели обыск в Свято-Троицком кафедральном соборе Православной церкви Украины и задержали его настоятеля.

      Сейчас оккупанты проводят следственные действия со священником Антаолием Назаренко, передает религиозно-информационная служба Украины.

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      Обыск был направлен якобы на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории оккупированной Луганщины. Боевики даже название для этих обысков придумали – "операция "Стоп-террор"".

      Из храма ПЦУ российские оккупанты изъяли православную литературу, символику, а также фотоматериалы "экстремистского характера". Однако, какие именно – неизвестно.

      Свято-Троицкий кафедральный собор – молодой храм в оккупированном Луганске. Его строительство начали в 2011 году, а уже через два года собор освятил патриарх Филарет.

      Заметим, это уже не первый случай, когда российские представители задерживают священников Православной церкви Украины на оккупированных территориях. Так, 3 марта спецслужбы РФ задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского ПЦУ Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе, когда тот собирался ехать в Ростов-на-Дону на суд над украинским политзаключенным Павлом Грибом. Причиной стала якобы кража в церкви, где он проводит службы. После 4 часов содержания в отделении его отпустили.

      По мнению архиепископа ПЦУ Евстратия Зори, оккупанты таким образом проводят "зачистку" нелояльных".

      Как появилась Православная церковь Украины?
      В октябре 2019 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве. После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Религия Новости Луганска Православная церковь Украины
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