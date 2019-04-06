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      Бойовики обшукали собор ПЦУ в Луганську і затримали його настоятеля

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      Окупанти на Донбасі обшукали храм ПЦУ і затримали його настоятеля
      Окупанти на Донбасі обшукали храм ПЦУ і затримали його настоятеля / Фото з відкритих джерел

      В окупованому Луганську проросійські бойовики так званого "МВС "ЛНР" провели обшук в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Православної церкви України і затримали її настоятеля.

      Наразі окупанти проводять слідчі дії з священиком Антаолієм Назаренком, передає релігійно-інформаційна служба України.

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      Обшук був спрямований нібито на виявлення осіб, які причетні до дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території окупованої Луганщини. Бойовики навіть назву для цих обшуків придумали – "операція "Стоп-терор"".

      З храму ПЦУ російські окупанти вилучили православну літературу, символіку, а також фотоматеріали "екстремістського характеру". Проте, які саме –  невідомо.

      Свято-Троїцький кафедральний собор – молодий храм в окупованому Луганську. Його будівництво почали в 2011 році, а вже через два роки собор освятив патріарх Філарет.

      Зауважимо, це вже не перший випадок, коли російські представники затримують священиків Православної церкви України на окупованих територіях. Так, 3 березня спецслужби РФ затримали Архієпископа Сімферопольського і Кримського ПЦУ Климента на автовокзалі в окупованому Сімферополі, коли той збирався їхати до Ростова-на-Дону на суд над українським політв'язнем Павлом Грибом. Причиною стала нібито крадіжка у церкві, де він проводить служби. Після 4 годин тримання у відділку його відпустили.

      На думку архієпископа ПЦУ Євстратія Зорі, окупанти таким чином проводять "зачистку" нелояльних".

      Як з’явилась Православна церква України?У жовтні 2019 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити Єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Православну церкву України. Її предстоятелем став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП.

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      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини України Православна церква України Новини Луганська Релігія
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