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      Митрополит Епіфаній розповів, коли завершиться війна на Донбасі

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      Митрополит Епіфаній заявив, що війна на Донбасі закінчиться, коли українці стануть єдиними
      Митрополит Епіфаній заявив, що війна на Донбасі закінчиться, коли українці стануть єдиними / pomisna.info

      Предстоятель Української Православної Церкви митрополит Епіфаній переконаний, що російсько-українська війна на Сході, яка триває вже 5 років, завершиться, коли українці стануть єдиними.

      Про це митрополит сказав на зустрічі з дітьми з ліцею-інтернату "Патріот" Київської обласної ради у Переяслав-Хмельницькому.

      Читайте також: Не продавати свій голос і зробити свідомий вибір: глава ПЦУ Епіфаній звернувся до українців

      Війна завершиться тоді, коли ми будемо єдині та сильні, бо ворог рахується із сильними. Тому ми й прагнемо стати повноцінним членом Європейського союзу та вступити в НАТО,
      – зазначив Епіфаній.

      За його словами, незалежна Помісна православна церква є духовною основою та фундаментом сильної європейської демократичної України.

      Серед присутніх дітей були й ті, чиї батьки загинули захищаючи Україну на Донбасі від Росії-агресора.

      "Ваші батьки віддали життя за волю, за віру і за свободу України. Ми вдячні нашим славним героям, адже вони віддали найдорогоцінніший скарб, яким володіє людина, і цим вони проявили любов не тільки до своєї Батьківщини, але й до кожного із нас", – наголосив митрополит.

      Зауважимо, Православна церква Україна терпить переслідування з боку проросійських окупантів на Донбасі. Так, напередодні в окупованому Луганську бойовики так званого "МВС "ЛНР" провели обшук в Свято-Троїцькому кафедральному соборі Православної церкви України і затримали її настоятеля Анатолія Назаренка. 

      Обшук був спрямований нібито на виявлення осіб, які причетні до дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території окупованої Луганщини. Бойовики навіть назву для цих обшуків придумали – "операція "Стоп-терор"". З храму ПЦУ російські окупанти вилучили православну літературу, українську символіку, офіційне листування та робочі комп'ютери.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Православна церква України Релігія Епіфаній
      Джерело: 24 канал
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