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      Как создание независимой церкви в Украине бьет по имперским планам России

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      Без Украины имперский проект Кремля невозможен
      Без Украины имперский проект Кремля невозможен / Фото из открытых источников

      Проект возрождения империи, сейчас пытается реализовать власть России, невозможен без Украины. Именно поэтому Кремль активно выступает против создания единой церкви в Украине. Ведь независимость украинской церкви от Москвы полностью меняет баланс сил, делая имперский проект РФ невозможно.

      Архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий Зоря на 12-м Киевском форуме рассказал, что сегодня идет борьба, которая определит, будет ли глобальное православие двигаться со всем миром вперед или вернется к "имперской средневековой парадигме".

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      Так, Вселенский патриархат является примером православия, движется вперед. В то же время, московский патриархат наоборот – пытается возродить имперскую модель, и вернуться далеко назад в прошлое.

      И здесь Украина является так же ключевой, как и в других вопросах, потому что без Украины, где сосредоточено более 40% всей сети РПЦ, имперский проект так же невозможен, как и без Украины в государственном, политическом, социальном, экономическом и других планах. Именно поэтому так крепко стараются держать Украинскую православную церковь. Потому независимость украинской церкви от Москвы полностью меняет баланс сил,
      – отметил архиепископ.

      Однако, поддержка Вселенского патриарха Варфоломея, его лидерства, его традиционных прав и места в жизни Православной церкви Украины несмотря на несогласие Москвы рано или поздно приведет к тому, что баланс будет установлен.

      Заметим, Россия и Русская православная церковь задействовали все возможные средства, чтобы православные церкви как можно дольше не признавали единую Православную церковь Украины. Кремль даже шантажирует другие церкви, но такие действия все равно обречены на поражение. Так, уже немало церквей, которые сначала были негативно настроены против ПЦУ, начали менять свое мнение.

      Как создавали Православную церковь Украины?​
      В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      В новую Православную церковь Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где к ПЦУ присоединилось 116 приходов.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Вселенський патриархат Религия Православная церковь Украины
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