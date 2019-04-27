Филарет рассказал, почему зарубежные церкви не спешат признавать ПЦУ

Главной причиной, почему зарубежные приходы не спешат признавать новосозданную Православную церковь Украины, является провокационная деятельность Русской православной церкви и Кремля. Однако, придет время и мировая церковная община обязательно признает Единую независимую церковь Украины.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью "Радио Свобода" рассказал, что руководство РПЦ даже призвал другие церкви не признавать предоставление Вселенским Патриархатом Томоса для ПЦУ.

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"Действительно, не спешат. А связано это с Москвой. Москва настолько повлияла на эти церкви разными методами. И государство русское вмешивалось. Из Греции же выслали и некоторых дипломатов за вмешательство. Значит, российское государство вмешивалось в эти церковные дела. И деньги сыграли свою роль. Руководство ездило по поместным церквям и агитировало, чтобы они не признавали решения Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии. Все это повлияло", – пояснил Филарет.

Однако, патриарх убежден, что придет время, когда все церкви, в том числе и руссская, признают украинскую церковь.

Почему признают? А потому, что она большая, почти равная будет Московскому патриархату, и не признавать такую ​​церковь – невозможно,

– добавил он.

Да, Филарет вспомнил, как в 1992 году никто не верил, что Украинская церковь получит Томос об автокефалии. Однако, ее представители боролись, создали церковь, которую позже признал Вселенский патриархат.

Как создавали Православную церковь Украины?В октябре 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать Единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Православную церковь Украины. Ее предстоятелем стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. А кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



В новую Православную церковь Украины перешли уже более полутысячи приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего – на Волыни, где к ПЦУ присоединилось более 110 приходов.