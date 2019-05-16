20:49
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Российские ведьмы подожгли Нотр-Дам. Кто подставил Путину ковер
      Вєсті Кремля
      21:38, 15 мая
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, сегодня
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Филарет первым подписал документ о прекращении деятельности УПЦ КП: фотодоказательство

      123 Читати новину українською
      Филарет
      Филарет / 24 канал

      Почетный патриарх Православной церкви Украины и бывший глава УПЦ КП Филарет был первым, кто поставил подпись под проектом постановления Поместного собора, в котором шла речь о ликвидации УПЦ.

      Специальный Собор УПЦ КП также созвал Филарет. Он состоялся 15 декабря 2018 года, утром, перед Объединительным собором. На последнем, путем объединения Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также части православной церкви Московского патриархата, было создано Православную церковь Украины. Об этом говорится в специальном разъяснении пресс-службы ПЦУ.

      Читайте также: Конфликт в ПЦУ: митрополит Епифаний назвал главные разногласия с Филаретом

      Там добавляют: проведение Собора с определенной повесткой дня, в частности о принятии решения о прекращении деятельности УПЦ КП, было предварительно в том же храме одобрено всем епископатом УПЦ КП, а проект решения зачитали и единогласно одобрили архиереи.

      После этого Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет открыл заседание Собора УПЦ КП. На нем проект постановления единогласно одобрили участники Собора. Первым среди членов президиума поставил свою подпись под проектом постановления Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, как глава Собора,
      – говорится в разъяснении.

      В тот же день, но уже на Объединительном соборе была создана Православная церковь Украины.

      "Объединительный собор почти единогласно принял устав ПЦУ, согласно которому ее возглавляет настоятель, митрополит Киевский и всея Украины. Каноническое право не предусматривает нахождение двух архиереев на той же иерархической должности... Состоялись тайные выборы, по итогам которых был избран митрополит Епифаний. Все участники собора признали действительность этого избрания", – напомнили в ПЦУ.

      Они также разместили фото постановления, под которым подписался Филарет.

      Православна церква України постанова конфлікт у ПЦУ Філарет
      Постановление о прекращении деятельности УПЦ КП, подписанное патриархом Филаретом

      Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".

      Так, по словам Филарета на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло.

      Одновременно он сделал несколько громких заявлений о том, что Киевский патриархат до сих пор существует и, что его не нужно восстанавливать. В Минкульте, кстати, эту информацию опровергли.

      Почетный патриарх теперь допускает раскол православия и утверждает, что уполномоченный созвать Собор.

      blog_ava
      Сергей Лазарев выступит на Евровидении-2019 с песней Scream: видео
      сегодня
      4891
      Теги: Новости Украины Новости политики Религия Конфликт в ПЦУ Филарет Православная церковь Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?
      сегодня , 20:01 Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?
      Світлана Попова 141
      Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      сегодня , 19:15 Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      Наталя Боднар 108
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      92
      Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно
      сегодня , 18:30 Судьи хотят наказать Порошенко, Петренко и Смолия за их заявления: насколько это возможно
      Ірина Поліщук 371
      Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео
      сегодня , 18:12 Квартира Зеленского в Крыму: как выглядит и что о ней известно – фото, видео
      334
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Уникальный завод по производству соли выставили на приватизацию
       25 февраля 2017 , 12:07
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Ярмоленко не спас Вест Хэм от поражения в АПЛ
       6 октября 2018 , 00:52
      Манчестер Юнайтед уволит тренера после матча с Ньюкаслом
       6 октября 2018 , 09:23
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук