Филарет первым подписал документ о прекращении деятельности УПЦ КП: фотодоказательство

Почетный патриарх Православной церкви Украины и бывший глава УПЦ КП Филарет был первым, кто поставил подпись под проектом постановления Поместного собора, в котором шла речь о ликвидации УПЦ.

Специальный Собор УПЦ КП также созвал Филарет. Он состоялся 15 декабря 2018 года, утром, перед Объединительным собором. На последнем, путем объединения Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также части православной церкви Московского патриархата, было создано Православную церковь Украины. Об этом говорится в специальном разъяснении пресс-службы ПЦУ.

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Там добавляют: проведение Собора с определенной повесткой дня, в частности о принятии решения о прекращении деятельности УПЦ КП, было предварительно в том же храме одобрено всем епископатом УПЦ КП, а проект решения зачитали и единогласно одобрили архиереи.

После этого Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет открыл заседание Собора УПЦ КП. На нем проект постановления единогласно одобрили участники Собора. Первым среди членов президиума поставил свою подпись под проектом постановления Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, как глава Собора,

– говорится в разъяснении.

В тот же день, но уже на Объединительном соборе была создана Православная церковь Украины.

"Объединительный собор почти единогласно принял устав ПЦУ, согласно которому ее возглавляет настоятель, митрополит Киевский и всея Украины. Каноническое право не предусматривает нахождение двух архиереев на той же иерархической должности... Состоялись тайные выборы, по итогам которых был избран митрополит Епифаний. Все участники собора признали действительность этого избрания", – напомнили в ПЦУ.

Они также разместили фото постановления, под которым подписался Филарет.



Постановление о прекращении деятельности УПЦ КП, подписанное патриархом Филаретом

Что известно о конфликте в ПЦУ между Епифанием и Филаретом?Бывший глава УПЦ КП и нынешний почетный патриарх ПЦУ Филарет обвинил главу церкви митрополита Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора 15 декабря. По словам Филарета, сегодня в Украинской православной церкви происходит "разделение, двоевластие, и это может привести к печальным последствиям".



Так, по словам Филарета на Соборе якобы достигли договоренности о том, что будет руководить новосозданной церковью в Украине он, а за рубежом ее будет представлять митрополит Епифаний. Однако этого не произошло.



Одновременно он сделал несколько громких заявлений о том, что Киевский патриархат до сих пор существует и, что его не нужно восстанавливать. В Минкульте, кстати, эту информацию опровергли.



Почетный патриарх теперь допускает раскол православия и утверждает, что уполномоченный созвать Собор.