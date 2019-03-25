Жінки без хусток і відспівування католиків: ПЦУ змінить правила для вірян

Новостворена Православна церква України проводить реформи і поступово буде запроваджувати нові правила в церквах. Зокрема, в ПЦУ можуть спростити дрес-код для вірян та зняти заборони на відспівування парафіян інших конфесій.

Єпископ ПЦУ Запорізький і Мелітопольський Фотій зауважив, що в процесі реформ у церквах можуть почати встрановлювати лавки та дозволити жінкам не покривати голову хусткою в храмі, пише "РБК-Україна".

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Окрім того, священикам новоствореної церкви можуть дозволити відспівувати людей католицького віросповідання. Проте, представники ПЦУ мають уточнювати, чому саме католик звернувся до них за проведенням такого обряду.

Єпископ зазначив, що дуже важливо дослухатися голосу серця і поступати згідно із заповідями любові.

"Якщо людина хрестилася в церкві іншого підпорядкування, і померла – відспіваємо її. Навіть католика", – сказав він.

Які правила ПЦУ встановить для своїх вірян? Після створення Православної церкви України особливих правил щодо зовнішнього вигляду прихожан не буде. Священик Георгій Коваленко зауважив, що правила – це те, що робить усіх однаковими, а ПЦУ хоче виробити культуру та ставлення до людини. Зовнішній вигляд прихожан храму повинен бути не провокуючим і не повинен відволікати від молитви інших вірян. Тому, жінки сміливо можуть приходити у храми з непокритою головою, адже хустка – не основна ознака релігійності людини.

Зазначимо, до новоствореної Православної церкви України перейшли вже понад чотири сотні парафій колишньої Української православної церкви Московського патріархату. Найбільше з них приєдналися до ПЦУ у Волинській області, де про вихід з УПЦ МП оголосило вже 109 парафій.



Як відбувається процес переходу парафій до ПЦУ

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.