Женщины без платков и отпевание католиков: ПЦУ изменит правила для верующих

Новообразованная Православная церковь Украины проводит реформы и постепенно будет вводить новые правила в церквях. В частности, в ПЦУ могут упростить дресс-код для верующих и снять запреты на отпевание прихожан других конфессий.

Епископ ПЦУ Запорожский и Мелитопольский Фотий заметил, что в процессе реформ в церквях могут начать устанавливать лавки и позволить женщинам не покрывать голову платком в храме, пишет "РБК-Украина".

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Кроме того, священникам новосозданной церкви могут разрешить отпевать людей католического вероисповедания. Однако, представители ПЦУ должны уточнять, почему именно католик обратился к ним за проведением такого обряда.

Епископ отметил, что очень важно прислушиваться к голосу сердца и поступать по заповедям любви.

"Если человек крестился в церкви другого подчинения, и умер – отпеем его. Даже католика", – сказал он.

Какие правила ПЦУ установит для своих верующих?После создания Православной церкви Украины особых правил относительно внешнего вида прихожан не будет. Священник Георгий Коваленко отметил, что правила – это то, что делает всех одинаковыми, а ПЦУ хочет выработать культуру и отношение к человеку. Внешний вид прихожан храма должен быть не провоцирующим и не должен отвлекать от молитвы других верующих. Поэтому женщины смело могут приходить в храмы с непокрытой головой, ведь платок – не основной признак религиозности человека.

Отметим, в новосозданную Православную Церковь Украины перешли уже более четырехсот приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего из них присоединились к ПЦУ в Волынской области, где о выходе из УПЦ МП объявило уже 109 приходов.



Как происходит процесс перехода приходов в ПЦУ

Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.