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      В ПЦУ готовят важные нововведения для храмов

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      Новая реформа от ПЦУ
      Новая реформа от ПЦУ / www.radiosvoboda.org

      Украинская православная церковь планирует отойти от единоличного руководства священника в храмах.

      По информации издания "Прочерк", митрополит Черкасский и Чигиринский ПЦУ Иоанн (Яременко) сообщили, что вводит открытый реестр для членов каждого церковного прихода – членство "по заявительному принципу".

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      Каждый приход будет вести открытый реестр своих членов, которые отныне будут активно участвовать в финансово-хозяйственной, благотворительной, религиозно-просветительской деятельности прихода.

      По его словам, когда прихожанин поставил свою подпись под заявлением о вхождении в общину и стал ее членом, то он автоматически участвует в принятии многих решений.

      Мы должны отходить от единоличного руководства священника, привлекать мирян к храмовой жизни,
      – заявил митрополит Иоанн.

      Он привел несколько примеров, как будет работать такая реформа: "Если в храме течет потолок, то за то, чтобы его починить, будет отвечать не только священник, но и каждый мирянин. Если в селе живет вдова, сирота, то за помощь им от общины также ответственен каждый член общины".

      При этом отмечается, что введение реестра членов приходов не запрещает другим людям приходить в храм для молитвы и совершения церковных таинств и потребностей.

      К слову, сейчас вновь ПЦУ работает над созданием ряда реформ, которые будут постепенно вводить в церквях. К примеру, раньше речь шла про установку скамеек и разрешение женщинам не покрывать голову платком в храме. Также священникам могут позволить отпевать людей католического вероисповедания.

      Какие правила ПЦУ установит для своих верующих?
      После создания Православной церкви Украины особых правил для внешнего вида прихожан не будет. Священник Георгий Коваленко отметил, что правила – это то, что делает всех одинаковыми, а ПЦУ хочет выработать культуру и отношение к человеку. Внешний вид прихожан храма должен быть не провокационным и не должен отвлекать от молитвы других верующих. Поэтому, женщины смело могут приходить в храмы с непокрытой головой, ведь платок – не основная признак религиозности человека.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Томос Православная церковь Украины Религия
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