Скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині, – Денісова

За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, у питанні повернення українських моряків, які перебувають у полоні РФ, досягнуто значного прогресу.

Про це вона заявила у Щасті під час передачі українських в'язнів з окупованої Луганщини, повідомляє "Громадське".

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Омбудсвумен наголосила, що вже досягнуто домовленостей, щоб повернути військовополонених українців додому.

Є рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Зараз оформлюються останні документи. Думаю, що скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині,

— зазначила вона.

Згодом вона навела уточнення щодо документів: мовилося про її особисте зобов'язання, яке передали ФСБ РФ.

Проте адвокат моряків Микола Полозов повідомив, що нічого не знає про таку домовленість. "Ведуться перемовини. Але на якій вони стадії, коли будуть реалізовані практично — я не знаю, бо не беру в них участь", – прокоментував він.

Раніше він повідомляв, що 23 липня у справі полонених моряків розпочалася нова стадія — ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Скільки триватиме ця стадія? За словами Полозова, враховуючи кількість моряків й обсяг кримінальної справи, стадія ознайомлення може затягнутися на 2-3 місяці. Після цього слідчі складуть обвинувачувальний висновок, який спочатку буде направлений прокурору, а вже ним – до суду.

Правозахисник також пояснив: якщо будуть проводитися якісь процесуальні дії щодо оформлення документів, адвокатам стане про це відомо. Адже за відсутності захисників моряки не будуть їх підписувати.

Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Список українських моряків, які потрапили в полон Росії / Інфографіка 24 каналу