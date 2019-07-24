Активіста, який допомагав українським полоненим морякам, затримали у Росії

Костянтин Котов неодноразово публічно висловлювався на підтримку українських військовополонених моряків та допомагав робити їм передачі до в'язниці. Сьогодні у Москві його затримали та відправили до Тверського відділку поліції.

Котова затримали на виході з власного будинку, – повідомляє правозахисниця Вікторія Івлєва. Де насправді активіст та як він себе почуває наразі невідомо.

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Також Котов регулярно заявляв про підтримку українських політв'язнів Гриба та Сенцова. Він був присутній на багатьох судах та виходив на пікети з вимогою звільнення ув'язнених.

Правозахиниця повідомляє, що Котову закидають дві арештні статті за участь у мітингу 19 липня.



Котов на мітингу в Москві / Фото з Facebook

Зі сторінки активіста відомо, що він дійсно був на мітингу 19 липня проти чинної влади в Москві, на який зібралося близько 20 тисяч місцевих жителів. Люди вийшли із лозунгами "Ми є" через порушення виборчих прав. Зараз російська влада затримує учасників мітингу. Відомо про арешт одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального.



Військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу

Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.