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      Адвокат озвучив три варіанти звільнення українських моряків з полону РФ

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      Існує три варіанти звільнення українських моряків
      Існує три варіанти звільнення українських моряків / hromadske.ua

      Українські моряки понад пів року перебувають в полоні, після того як Росія незаконного захопила їх біля Керченської протоки. Попри те, що Кремль не поспішає відпускати хлопців додому, є декілька варіантів їхнього звільнення.

      Адвокат Ілля Новіков, який захищає командира катера "Бердянськ" Романа Мокряка, у коментарі "Обозревателю" зауважив, що зараз існує три варіанти звільнення моряків.

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      Перший варіант був пов'язаний з виборами в Україні 21 липня та іменем Віктора Медведчука. Правда, до 21 числа залишилося кілька днів і навіть якщо хлопців в п'ятницю або суботу звільнять, то це навряд чи на щось вплине,
      – сказав юрист.

      Інший варіант звільнення полонених моряків пов'язаний з редактором "РИА Новости-Украина" Кирилом Вишинським, який перебуває в українському СІЗО за підозрою в державній зраді. Російська сторона постійно наполягає на його звільненні. 

      "19 липня в Києві відбудеться суд щодо продовження запобіжного заходу Вишинського. І суд може ухвалити якесь компромісне рішення. У такому випадку і по морякам може бути компроміс. Але прямого обміну не буде", – вважає Новіков.

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      Третій варіант – це апеляція на рішення російського суду щодо продовження запобіжного заходу військовополоненим морякам. 

      "Це засідання пройде в Мосміськсуді, саме по собі воно нічого не означає, ми це вже проходили багато разів. Але в плані політики там теж може бути ухвалено якесь рішення. Наприклад, справу можуть припинити або відправити хлопців під заставу. Причому таку, яка дозволить їм спокійно поїхати додому і забути про все це", – підсумував юрист.

      Раніше Новіков зауважував, що наразі Росія демонструє, що хоче вирішити питання з незаконно полоненими моряками пошвишде. Тому справу українців можуть направити до суду вже у серпні. Проте вирок військовополоненим можна очікувати лише восени. Вже після цього Кремль ймовірно звільнить їх і відпустить додому.

      Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент.

      17 липня російський суд продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.

      українські моряки в полоні росії
      Полонені українські моряки / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Кирило Вишинський Парламентські вибори 2019 Віктор Медведчук Ілля Новіков
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