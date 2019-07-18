Як і коли Росія може звільнити полонених моряків: думка адвоката

Справу незаконно полонених у Росії українських моряків можуть направити до суду вже у серпні. Проте вирок військовополоненим можна очікувати лише восени. Вже після цього Кремль ймовірно звільнить їх і відпустить додому.

Адвокат Ілля Новіков, який захищає командира катера "Бердянськ" Романа Мокряка, у коментарі "Громадському" розповів, що справа моряків звісно може затягнутися. Але наразі РФ демонструє, що хоче вирішити питання з українцями пошвишде.

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"Серпень – справа в суді, вересень – початок процесу, жовтень, листопад – вирок. Це, звісно, моя прикидка, все може затягнутися, але поки оцінюю терміни так!", – сказав юрист.

Новіков зауважив, що не розраховує на обмін полонених моряків на головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, якого звинувачують в Україні у держзраді. Проте, адвокат додав, що побічно ці процеси відбуваються паралельно, тому таки можуть впливати одне на одного.

Окрім того, Новіков висловив думку, що основний сценарій звільнення моряків можливий лише після оголошення їм вироку.

Росія розуміє, що це проблема і її треба вирішувати якнайшвидше. Після Трибуналу вони різко пришвидшили слідство і закінчили його менш ніж за 2 місяці. Так чи інакше моряків скоро віддадуть, але можливо не так швидко, як ми хочемо,

– підсумував адвокат.

Російський суд 17 липня продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.

МЗС України та президент Володимир Зеленский засудили такі дії Кремля та вкотре наголосили, що країна-агресор має звільнити моряків відповідно до вимоги Міжнародного Трибуналу ООН.

Як українські моряки потрапили у полон РФ?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



До російського полону потрапив увесь екіпаж судна у складі 24 моряків. Наразі вони перебувають у московських СІЗО під арештом. Трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак в РФ вважають, що трибунал не має права розглядати цей інцидент.



Полонені українські моряки/ інфографіка 24 каналу