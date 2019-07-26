Адвокат полонених українських моряків прокоментував затримання російського судна

Микола Полозов, який в Росії захищає інтереси полонених українських моряків, висловив надію на те, що затримання російського танкера в Україні не вплине на процес звільнення його підзахисних.

В інтерв'ю виданню DW адвокат зазначив, що у справі українських моряків Росія порушує міжнародне законодавство і висловив сподівання, що Україна подібну практику застосовувати не буде.

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Відповідаючи на питання чи вплине затримання російського судна на переговори про звільнення українських моряків, Полозов висловив надію, що ситуація на процес звільнення моряків не вплине.

Звільнення українців – вимога Міжнародного трибуналу з морських справ, і виконання цього рішення залишається важливим для Росії. Я бачив заяви МЗС РФ про те, що воно стурбоване можливим арештом членів екіпажу судна,

– заявив Полозов.

Адвокат вважає, що Україна не повинна порушувати міжнародне законодавство, як це зробила РФ.

Коротко про затримання судна NEYMA

25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці.

Українські силовики обшукали танкер, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин, здійснених під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів. Готується клопотання до суду про його арешт.



У МЗС Росії погрожують Україні наслідками і називають подію провокацією. Мовляв, затримання танкера лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить розв'язання питання з українськими полоненими моряками.



Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA. Згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.



Ось ці судна брали участь у захопленні українських моряків біля Кримського мосту

