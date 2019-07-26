10:58
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Адвокат полонених українських моряків прокоментував затримання російського судна

      4339 Читать новость на русском
      Микола Полозов
      Микола Полозов / Фото з відкритих джерел

      Микола Полозов, який в Росії захищає інтереси полонених українських моряків, висловив надію на те, що затримання російського танкера в Україні не вплине на процес звільнення його підзахисних.

      В інтерв'ю виданню DW адвокат зазначив, що у справі українських моряків Росія порушує міжнародне законодавство і висловив сподівання, що Україна подібну практику застосовувати не буде.

      Читайте також: Скоро будемо зустрічати моряків на батьківщині, – Денісова

      Відповідаючи на питання чи вплине затримання російського судна на переговори про звільнення українських моряків, Полозов висловив надію, що ситуація на процес звільнення моряків не вплине.

      Звільнення українців – вимога Міжнародного трибуналу з морських справ, і виконання цього рішення залишається важливим для Росії. Я бачив заяви МЗС РФ про те, що воно стурбоване можливим арештом членів екіпажу судна,
      – заявив Полозов.

      Адвокат вважає, що Україна не повинна порушувати міжнародне законодавство, як це зробила РФ.

      Коротко про затримання судна NEYMA

      25 липня 2019 року Служба безпеки України затримала російський танкер NEYMA у порту Ізмаїла. Саме він за прямим наказом ФСБ блокував українські військові кораблі та допомагав брати у полон 24 моряків у Керченській протоці.

      Українські силовики обшукали танкер, вилучили документи, бортові журнали та записи радіоперемовин, здійснених під час подій у Керченській протоці. Затримане судно є речовим доказом у справі захоплення українських кораблів. Готується клопотання до суду про його арешт.

      У МЗС Росії погрожують Україні наслідками і називають подію провокацією. Мовляв, затримання танкера лише загострює російсько-українські відносини та не пришвидшить розв'язання питання з українськими полоненими моряками.

      Служба безпеки України затримала та допитала 10 членів екіпажу танкера NEYMA. Згодом, як правова держава, Україна дозволила морякам повернутися додому.


      Ось ці судна брали участь у захопленні українських моряків біля Кримського мосту
       

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні
      9001
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Танкер NEYMA Українці в полоні РФ
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні , 10:21 Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      8995
      Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      сьогодні , 10:00 Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      Світові Медіа 802
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      сьогодні , 09:49 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      218194
      Чому деградує Україна та що з цим робити
      сьогодні , 08:40 Чому деградує Україна та що з цим робити
      Олексій Чибісов 938
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      сьогодні , 08:05 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      2213
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук