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      Им меня не сломать: трогательное письмо политзаключенного Бекирова к крымским татарам

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      Эдем Бекиров
      Эдем Бекиров / Радио Свобода

      Заключенный Бекиров – инвалид первой группы. Против него в оккупированном Крыму уже 8 месяцев ведут сфабрикованное дело. Все это время он вынужден бороться за свое выживание в нечеловеческих условиях российской колонии.

      Эдем Бекиров накануне праздника Курбан-байрам призвал всех крымских татар держаться вместе, цитирует письмо политзаключенного его дочь Элеонора Бекирова.

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      Дочь Бекирова отметила, что ей трудно сдерживать слезы, когда адвокат передает ей письма от отца.

      Более 8 месяцев слышу сфабрикованное дело в отношении себя. 8 месяцев несправедливости, 8 месяцев борьбы за выживание и борьбы со всеми болезнями, которые еще добавились за стенами СИЗО. Но любовь к Крыму, любовь к Родине, любовь к народу и к семье никогда не даст мне сделать то, что противоречит моим принципам и принципам моего народа,
      – пишет политзаключенный.

      Он также выразил обеспокоенность по поводу арестов ряда других крымскотатарских активистов и сказал, что гордится каждым из них.

      "Я ни в чем не виноват, им меня не сломать, я выдержу все", – написал Бекиров.

      Что известно о Бекирове и его аресте?Эдем Бекиров – крымскотатарский активист. Он родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на границе с Крымом 12 декабря 2018 года.

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть задержала его и подозревает в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

      Накануне появилась информация, что у политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладин предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог встать с постели.

      Меджлис представительный орган крымских татар, подобный парламенту. Согласно уставу, целью Меджлиса является преодоление последствий геноцида, совершенного против крымских татар советской властью, восстановление прав и национально-территориальное самоопределение. После оккупации Крыма против Меджлиса оказывают репрессии со стороны российских властей.

      Ранее дочь тяжелобольного политзаключенного обратилась к Зеленскому, чтобы он помог ее отцу. Она хочет добиться предоставления надлежащего лечения Бекирову и его освобождения.

      Другой украинский пленник Александр Стешенко признался, что в плену в Крыму терпел пытки со стороны ФСБ России. Именно под страшными пытками он признался в преступлении, которого в действительности не совершал, и оговорил неизвестных ему людей.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Крымские татары Тюрьма Оккупированные территории Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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