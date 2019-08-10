00:03
11 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Беспилотник под стать Путину. Патриарх Кирилл приказал всем жить беднее
      Вєсті Кремля
      17:09, 10 августа
      Вести.UA. Жир: Что ждет Луценко. Азартные изменения от Зеленского
      Вєсті.UA
      18:38, 10 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Били током, обливали, – политзаключенный Стешенко о страшных пытках ФСБ России

      262 Читати новину українською
      Политзаключенный Александр Стешенко рассказал о страшных пытках ФСБ России
      Политзаключенный Александр Стешенко рассказал о страшных пытках ФСБ России / ru.krymr.com

      Украинский политзаключенный Александр Стешенко, которого недавно освободили из колонии оккупированного Крыма, в плену подвергался пыткам со стороны ФСБ России. Именно под страшными пытками он признался в преступлении, которого в действительности не совершал, и оговорил неизвестных ему людей.

      Стешенко в интервью "Крым.Реалии" отметил, что оккупанты записали его видеопризнание именно после пыток электротоком и водой. Ему дали бумажку с текстом и диктовали, что сказать на камеру.

      Важно: Политзаключенный Стешенко вернулся в Украину: как он пережил пытки россиян

      То, что я сказал там – это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили пакетами, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать то, они хотели... Пока не записали видео, мучили каждый день,
      – рассказал политзаключенный.

      Украинец провел в ФСБ три месяца – с 24 апреля по 26 июля 2018 года. Однако, он до сих пор не знает, в каком именно месте его удерживали.

      "Я не знаю, где был, в каком-то подвале. Там – сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма", – вспомнил Стешенко.

      К теме: Пленник Кремля Сущенко подписал согласие отбывать наказание в Украине, – Фейгин

      По словам политзаключенного, перед судом его привезли в СИЗО Симферополя. Однако, украинца отказались принимать там, потому что у него был ужасный вид – весь синий, красные белки глаз, а сосуды полопались от удушения.

      Также Стешенко отметил, что хотел бы встретиться с теми людьми, которых он оговорил на видео.

      Полагаю, они не дураки и все понимают. Но я хотел бы извиниться,
      – подытожил он.

      Что известно об освобождении политзаключенного Стешенко?
      В 2018 году ФСБ заключила Александра Стешенко за якобы планы поджечь дом Муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни. Мужчину заставили признаться в экстремизме, но уже на суде украинец от выбитых силой показаний отказался.

      7 августа Стешенко освободили из российской колонии в оккупированном Крыму. Парень вернулся домой в Харьков. К сожалению, мать парня так и не дождалась его из плена. Ее не стало полтора месяца назад.

      blog_ava
      Рецепты маринадов для шашлыка, которые сделают мясо невероятно нежным
      10 августа
      42672
      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Новости Крыма Аннексия Крыма Украина – Россия ФСБ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 10 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      10 августа , 23:43 Главные новости 10 августа: 7 потеря Украины за время перемирия на Донбассе, протесты в Москве
      36
      Письмо из Луганска: уехать и предать?
      10 августа , 22:00 Письмо из Луганска: уехать и предать?
      Ольга Черненко 655
      Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      10 августа , 21:00 Голобородько VS Зеленський: Про дзвінок Путіну, візит в Туреччину та наслідки інтерв'ю Рябошапки
      Антон Голобородько 377
      Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      10 августа , 19:04 Супрун розказала про користь і шкоду "доступного "алкоголю"
      Блог Соцмережі 1224
      "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      10 августа , 19:01 "Шахтер" побеждает "Динамо": Мораес забил гол пяткой, Родригеш – головой (видео голов)
      1412
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук