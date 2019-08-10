Били током, обливали, – политзаключенный Стешенко о страшных пытках ФСБ России

Украинский политзаключенный Александр Стешенко, которого недавно освободили из колонии оккупированного Крыма, в плену подвергался пыткам со стороны ФСБ России. Именно под страшными пытками он признался в преступлении, которого в действительности не совершал, и оговорил неизвестных ему людей.

Стешенко в интервью "Крым.Реалии" отметил, что оккупанты записали его видеопризнание именно после пыток электротоком и водой. Ему дали бумажку с текстом и диктовали, что сказать на камеру.

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То, что я сказал там – это все фантазии ФСБ. Я не поджигал этот дом, никогда не встречал ни Велиева Эррола, ни Александра Третьякова, я оговорил этих людей. Мне говорили, кого назвать. Меня душили пакетами, раздевали, били током, обливали водой, пытали, заставляли это сказать. Невыносимо было, пришлось сказать то, они хотели... Пока не записали видео, мучили каждый день,

– рассказал политзаключенный.

Украинец провел в ФСБ три месяца – с 24 апреля по 26 июля 2018 года. Однако, он до сих пор не знает, в каком именно месте его удерживали.

"Я не знаю, где был, в каком-то подвале. Там – сырость, лежал один матрас на полу, я был пристегнут наручниками, а к наручникам была пристегнута гиря весом в 24 килограмма", – вспомнил Стешенко.

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По словам политзаключенного, перед судом его привезли в СИЗО Симферополя. Однако, украинца отказались принимать там, потому что у него был ужасный вид – весь синий, красные белки глаз, а сосуды полопались от удушения.

Также Стешенко отметил, что хотел бы встретиться с теми людьми, которых он оговорил на видео.

Полагаю, они не дураки и все понимают. Но я хотел бы извиниться,

– подытожил он.

Что известно об освобождении политзаключенного Стешенко?

В 2018 году ФСБ заключила Александра Стешенко за якобы планы поджечь дом Муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни. Мужчину заставили признаться в экстремизме, но уже на суде украинец от выбитых силой показаний отказался.



7 августа Стешенко освободили из российской колонии в оккупированном Крыму. Парень вернулся домой в Харьков. К сожалению, мать парня так и не дождалась его из плена. Ее не стало полтора месяца назад.