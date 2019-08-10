Били струмом, обливали, – політв’язень Стешенко про страшні катування ФСБ Росії

Український політв’язень Олександр Стешенко, якого нещодавно звільнили з колонії окупованого Криму, у полоні терпів катування з боку ФСБ Росії. Саме під страшними тортурами він зізнався у злочині, якого насправді не скоював, й обмовив невідомих йому людей.

Стешенко в інтерв’ю "Крим.Реалії" зауважив, що окупанти записали його відеозізнання саме після катувань електрострумом та водою. Йому дали папірець з текстом і диктували, що сказати на камеру.

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Те, що я говорив там – це все фантазії ФСБ. Я не підпалював цей будинок, ніколи не зустрічав ні Велієва Ерола, ні Олександра Третьякова, я обмовив цих людей. Мені говорили, кого треба назвати. Мене душили кульками, роздягали, били струмом, обливали водою, катували, примушували це сказати. Нестерпно було, довелося сказати те, що вони хотіли... Поки не записали відео, мучили кожен день,

– розповів політв'язень.

Українець провів у ФСБ три місяці – з 24 квітня до 26 липня 2018 року. Проте, він досі не знає, в якому саме місці його утримували.

"Я не знаю, де був, у якомусь підвалі. Там – вогкість, лежав один матрац на підлозі, я був пристебнутий наручниками, а до наручників була пристебнута гиря вагою у 24 кілограми", – пригадав Стешенко.

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За словами політв'язня, перед судом його привезли у СІЗО Сімферополя. Проте, українця відмовилися приймати там, бо у нього був жахливий вигляд – весь синій, червоні білки очей, а судини полопалися від удушення.

Також Стешенко наголосив, що хотів би зустрітися з тими людьми, яких він обмовив на відео.

Думаю, вони не дурні й усе розуміють. Але я хотів би вибачитися,

– підсумував він.

Що відомо про звільнення політв'язня Стешенка? У 2018 році ФСБ ув'язнила Олександра Стешенка за буцімто плани підпалити дім Муфтія для залякування проросійськи налаштованих кримських татар та для нагнітання міжнаціональної ворожнечі. Чоловіка змусили зізнатися в екстремізмі, але вже на суді українець від вибитих силою показів відмовився.



7 серпня Стешенка звільнили з російської колонії в окупованому Криму. Хлопець повернувся додому в Харків. На жаль, мати хлопця так і не дочекалася його з полону. Її не стало півтори місяця тому.