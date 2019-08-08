Бранець Кремля Сущенко підписав згоду відбувати покарання в Україні, – Фейгін

Політв'язень Роман Сущенко підписав документи про свою згоду відбувати покарання на території України. Втім папери можуть на довго залежатися в папках, очікуючи свого часу.

Перебільшувати значення підписаних документів не варто, наголошує російський правозахисник Марк Фейгін, передає "Укрінформ".

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Нещодавно ми розмовляли з Романом телефоном, трохи раніше спілкувались особисто. Ми обговорювали перспективи обміну. Сущенко розповів про підписані документи. Можу сказати, що підписав їх він з ініціативи російської сторони,

– зазначив захисник бранця.

На його думку, переговори про можливий обмін зараз "на стадії завмирання". Зокрема, не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за те, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів з Росії.

"Така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться", – сказав Марк Фейгін.

Що відомо про справу Романа Сущенка?Роман Сущенко – український журналіст, незаконно заарештований та утримуваний на території Росії з 30 вересня 2016 року. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через два дні після затримання, у неділю, 2 жовтня, коли у московське СІЗО "Лефортово" прибули російські правозахисники з плановою перевіркою умов утримання арештованих.



4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Агресор приписує журналісту "шпигунство на користь України".