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      Бранець Кремля Сущенко підписав згоду відбувати покарання в Україні, – Фейгін

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      Роман Сущенко погодився відбувати покарання в Україні
      Роман Сущенко погодився відбувати покарання в Україні / radiosvoboda.org

      Політв'язень Роман Сущенко підписав документи про свою згоду відбувати покарання на території України. Втім папери можуть на довго залежатися в папках, очікуючи свого часу.

      Перебільшувати значення підписаних документів не варто, наголошує російський правозахисник Марк Фейгін, передає "Укрінформ".

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      Нещодавно ми розмовляли з Романом телефоном, трохи раніше спілкувались особисто. Ми обговорювали перспективи обміну. Сущенко розповів про підписані документи. Можу сказати, що підписав їх він з ініціативи російської сторони,
      – зазначив захисник бранця.

      На його думку, переговори про можливий обмін зараз "на стадії завмирання". Зокрема, не зовсім зрозуміло, хто з української сторони відповідає за те, якою є стратегія звільнення українських політв'язнів з Росії.

      "Така ситуація має і цілком об'єктивні причини. В Україні зараз проходить природний процес переформатування влади після виборів. Сподіваюся, що вже до осені ситуація зміниться", – сказав Марк Фейгін.

      Що відомо про справу Романа Сущенка?Роман Сущенко – український журналіст, незаконно заарештований та утримуваний на території Росії з 30 вересня 2016 року. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через два дні після затримання, у неділю, 2 жовтня, коли у московське СІЗО "Лефортово" прибули російські правозахисники з плановою перевіркою умов утримання арештованих.

      4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. Агресор приписує журналісту "шпигунство на користь України".

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      Теги: Новини України Новини політики Роман Сущенко Українці в полоні РФ Україна – Росія Марк Фейгін
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