З російської колонії звільнили українського політв'язня зі "списку Сенцова"

З російської колонії в окупованому Криму звільнили українського бранця Олександра Стешенка. У 2018 році ФСБ ув'язнила його за буцімто плани підпалити дім Муфтія для залякування проросійськи налаштованих кримських татар та для нагнітання міжнаціональної ворожнечі.

Сашко Стешенко був одним з в'язнів зі "списку Сенцова", зазначив голова "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля" Ігор Котелянець.

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Ми в "Об'єднанні родичів політв'язнів Кремля" цілий день чекали, затамувавши подих. Сашка Стешенка вивозили з Криму на материк. Сашка відпустили по УДО, хоча до останнього здавалося, що окупанти передумають та дадуть задню,

– розповів Котелянець.

Окремо він подякував представнику президента України в АР Крим Антону Кориневичу за допомогу у вивезенні політв'язня з Криму та поверненні його додому в Харків.

Що відомо про "список Сенцова"?У 2018 році український політичний в'язень Росії Олег Сенцов оголосив голодування. Як наслідок стан його здоров'я суттєво погіршився і були великі сумніви щодо того, чи виживе бранець.



Згодом він пообіцяв припинити голодування, якщо російська влада звільнить "усіх полонених українсьців". Його адвокат Дмитро Дінзе зазначав, що їх число становить 64. При цьому точний список бранців не наводився, відомо лише, що самого Сенцова серед них не було. В українських ЗМІ з'являлися найбільш різноманітні версії цього списку.