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      З якою метою Зеленський їде до Туреччини: версія Чубарова

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      Чубаров: під час візиту до Туреччини Зеленський обговорюватиме звільнення політв'язнів
      Чубаров: під час візиту до Туреччини Зеленський обговорюватиме звільнення політв'язнів / today.ua

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що під час своєї поїздки до Туреччини Володимир Зеленський підніматиме питання звільнення українських політв'язнів. Ще однією темою розмови з президентом Туреччини Ердоганом стане співпраця у військовій сфері.

      Чубаров переконаний, що у питанні звільнення політв'язнів Україна може розраховувати на підтримку Туреччини на усіх міжнародних майданчиках. Про це він заявив у коментарі виданню "Крим.Реалії".

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      Глава Меджлісу також наголосив, що Туреччина залишається стратегічним союзником України. Про це говорить бодай той факт, що президент України один з перших закордонних візитів здійснить саме туди.

      "Це безперечно незмінна позиція Туреччини щодо територіальної цілісності української держави: невизнання анексії Криму та підтримка кримськотатарського народу і його опору російській окупації", – резюмував Рефат Чубаров.

      Чи може Ердоган допомогти у звільненні політв'язнів?Досвід президента Туреччини Реджепа Ердогана участі у звільненні українських політв'язнів не новий. Так, у 2017 році саме турецький лідер був безпосереднім учасником переговорів щодо звільнення лідерів кримськотатарського народу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза.

      Цілком імовірно, що і цього разу Президент України Володимир Зеленський сподівається, що через свій вплив у регіоні та підтримку кримських татар турецький президент допоможе зі звільненням незаконно ув'язнених українців. 

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      Теги: Кримські татари Рефат Чубаров Ахтем Чийгоз Українці в полоні РФ Володимир Зеленський Реджеп Ердоган Новини Туреччини Новини України Новини політики
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