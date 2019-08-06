С какой целью Зеленский едет в Турцию: версия Чубарова

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров убежден, что во время своей поездки в Турцию Владимир Зеленский будет поднимать вопрос освобождения украинских политзаключенных. Еще одной темой разговора с президентом Турции Эрдоганом станет сотрудничество в военной сфере.

Чубаров убежден, что в вопросе освобождения политзаключенных Украина может рассчитывать на поддержку Турции на всех международных площадках. Об этом он заявил в комментарии изданию "Крим.Реалии".

Важно: "Ультиматум, где на кону - человеческая жизнь": российские оккупанты выдвинули Бекиров циничное требование

Глава Меджлиса также отметил, что Турция остается стратегическим союзником Украины. Об этом говорит хотя бы тот факт, что президент Украины один из первых зарубежных визитов осуществит именно туда.

"Это определенно неизменная позиция Турции по территориальной целостности украинского государства: непризнание аннексии Крыма и поддержка крымскотатарского народа и его сопротивления российской оккупации", - резюмировал Рефат Чубаров.

Может ли Эрдоган помочь в освобождении политзаключенных?Опыт президента Турции Реджепа Эрдогана участия в освобождении украинских политзаключенных не нов. В 2017 году именно турецкий лидер был непосредственным участником переговоров об освобождении лидеров крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза.



Вполне вероятно, что и на этот раз Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что через свое влияние в регионе и поддержку крымских татар турецкий президент поможет с освобождением незаконно заключенных украинцев.