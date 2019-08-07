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      Из российской колонии освободили украинского политзаключенного из "списка Сенцова"

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      Политзаключенного Александра Стешенко освободили из колонии в оккупированном Крыму
      Политзаключенного Александра Стешенко освободили из колонии в оккупированном Крыму / gordonua.com

      Из российской колонии в оккупированном Крыму освободили украинского пленника Александра Стешенко. В 2018 году ФСБ посадила его за якобы планы поджечь дом Муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни.

      Саша Стешенко был одним из заключенных из "списка Сенцова", отметил глава "Объединения родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котелянец.

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      Мы в "Объединении родственников политзаключенных Кремля" целый день ждали, затаив дыхание. Сашу Стешенко вывозили из Крыма на материк. Сашу отпустили по УДО, хотя до последнего казалось, что оккупанты передумают и дадут заднюю,
      – рассказал Котелянец.

      Отдельно он поблагодарил представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича за помощь в вывозе политзаключенного из Крыма и возвращении его домой в Харьков.

      Постоянный представитель президента в Крыму также рассказал о своей встрече со Стешенко.

      "Пообщались о неправомерных действиях оккупационных органов в Крыму. Надеюсь, что правоохранительные органы автономии, а также органы международного правосудия предоставят надлежащую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным представителями оккупационной власти в Крыму", – подчеркнул Антон Кориневич.

      Что известно про "список Сенцова"?В 2018 году украинский политический узник России Олег Сенцов объявил голодовку. Как следствие состояние его здоровья существенно ухудшилось, и были большие сомнения относительно того, выживет ли пленник.

      Впоследствии он пообещал прекратить голодовку, если российская власть освободит "всех пленных украинцев". Его адвокат Дмитрий Динзе отмечал, что их число составляет 64. При этом точный список пленных не приводился, известно лишь, что самого Сенцова среди них не было. В украинских СМИ появлялись самые разнообразные версии этого списка.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Аннексия Крыма Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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