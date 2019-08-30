Літак із полоненими українцями приземлився на військовому аеродромі, – ЗМІ

Незаконно ув'язнені в Росії Олег Сенцов та Роман Сущенко, а також інші в'язні Кремля, вже в Україні. Вони нібито прибули на військовий аеродром.

Точне розташування цього аеродрому не вказують, про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на власне джерело.

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Так, літак нібито прибув в Україну о 5 ранку 30 серпня. Зазначимо, саме цей час прибуття бранців Кремля називав головний редактор російського видання "Ехо Москви" Олексій Венедіктов.

Літак летів через Естонію, і приземлився на одному з військових аеродромів. Де саме, не скажу,

– цитує видання слова джерела.

За словами співрозмовника, утримувані в Україні росіяни о першій ночі вилетіли в РФ. Вони вже перебувають там.



"Зрозумійте, не всі наші полонені в нормальному фізичному та емоційному стані. Їм потрібно прийти до тями", – так співрозмовник видання коментує брак офіційної інформації щодо обміну.

Видання зазначає, що в Україну прилетіли полоенні моряки, також Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карп'юк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Олег Сенцов.

Джерело також повідомляє, що серед них "має бути і Едем Бекіров". Однак зазначимо, напередодні "суд" окупованого Сімферополя змінив міру запобіжного заходу важкохворому політв'язню Едему Бекірову. Його випустили зі слідчого ізолятора під зобов'язання з'явитися до "суду" на розгляд справи.

Але Сенцов є. Його міняли з Вишинським трохи за іншою процедурою,

– пише видання.

Затримка з обміном нібито викликана оформленням документів, оскліьки "не у всіх були навіть паспорта, треба було їх видавати".

Що відомо про процес обміну полоненими?Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців. Серед них – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).



Напередодні українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабітнангі. Де він зараз перебуває, невідомо, однак ці дії також пов'язують із його можливим обміном.



Натомість очікується, що серед осіб, переданих Росії, буде керівник філії російського інформагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якому змінили запобіжний захід із тримання в СІЗО на особисте зобов'язання.