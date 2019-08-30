У Путина прокомментировали ситуацию с обменом пленными

В Кремле отмечают прогресс в вопросе обмена пленными и считают этот процесс очень важным "для всей атмосферы урегулирования". Однако детали переговоров там не раскрывают.

Так возможность реализации обмена прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

Он, повторяя пропагандистскую риторику, отметил, что этот процесс "важен для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса".

Взаимодействие на эту тему (обмена пленными – 24 канал) осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить,

– сказал представитель Кремля.

Почему 30 августа ожидали обмена пленными?

С утра 30 августа в аэропорту "Киев" собрались журналисты, поскольку появилась информация о скором прибытии самолета с пленными украинцами. Туда же поехали и родственники незаконно заключенных в России украинских моряков. Однако после очередной информационной волны в СМИ СБУ сообщила – 30 августа обмена точно не будет.

Дату 30 августа ранее анонсировали, в частности, народный депутат Ахтем Чийгоз, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, правозащитник россиян Валентин Рыбин. Однако пока нет официальной информации, когда же обмен все же состоится.

Неофициально говорят о 28 украинцах, которые должны вернуться домой – пленные моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух. Что о них известно – читайте здесь.

Так в каком формате может состояться обмен? Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев. Среди них – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).



Накануне украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Лабытнанги. Российские СМИ сообщают, что он до сих пор находится в Бутырском изоляторе – крупнейшей тюрьме Москвы.

Мнение: Путин затягивает обмен пленными: что Кремль требует от Украины

Опубликованный в СМИ список выглядит так:

1. Олег Сенцов,

2. Павел Гриб,

3. Николай Карпюк,

4. Владимир Балух,

5. Юрий Будзило,

6. Вячеслав Зинченко,

7. Андрей Опрыско,

8. Сергей Цибизов,

9. Андрей Артеменко,

10. Владимир Терещенко,

11. Евгений Семидоцкий,

12. Виктор Беспальченко,

13. Андрей Шевченко,

14. Владимир Варимез,

15. Михаил Власюк,

16. Богдан Головаш,

17. Сергей Чулиба,

18. Олег Мельничук,

19. Богдан Небылица,

20. Владислав Костышин,

21. Сергей Попов,

22. Юрий Безъязычный,

23. Роман Мокряк,

24. Андрей Эйдер,

25. Андрей Драч,

26. Владимир Лисовый,

27. Денис Гриценко,

28. Василий Сорока.

Относительно Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клиха пока информации нет.