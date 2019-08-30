10:21
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      У Путина прокомментировали ситуацию с обменом пленными

      849 Читати новину українською
      В Кремле отметили прогресс в вопросе обмена пленными
      В Кремле отметили прогресс в вопросе обмена пленными / ТАСС

      В Кремле отмечают прогресс в вопросе обмена пленными и считают этот процесс очень важным "для всей атмосферы урегулирования". Однако детали переговоров там не раскрывают.

      Так возможность реализации обмена прокомментировал помощник президента России Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

      Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      Он, повторяя пропагандистскую риторику, отметил, что этот процесс "важен для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса".

      Взаимодействие на эту тему (обмена пленными – 24 канал) осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить,
      – сказал представитель Кремля.

      Почему 30 августа ожидали обмена пленными?

      С утра 30 августа в аэропорту "Киев" собрались журналисты, поскольку появилась информация о скором прибытии самолета с пленными украинцами. Туда же поехали и родственники незаконно заключенных в России украинских моряков. Однако после очередной информационной волны в СМИ СБУ сообщила – 30 августа обмена точно не будет.

      Дату 30 августа ранее анонсировали, в частности, народный депутат Ахтем Чийгоз, экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев, правозащитник россиян Валентин Рыбин. Однако пока нет официальной информации, когда же обмен все же состоится.

      Неофициально говорят о 28 украинцах, которые должны вернуться домой – пленные моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк и Владимир Балух. Что о них известно – читайте здесь.

      Так в каком формате может состояться обмен? Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев. Среди них – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).

      Накануне украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Лабытнанги. Российские СМИ сообщают, что он до сих пор находится в Бутырском изоляторе – крупнейшей тюрьме Москвы.

      Мнение: Путин затягивает обмен пленными: что Кремль требует от Украины

      Опубликованный в СМИ список выглядит так:

      1. Олег Сенцов,
      2. Павел Гриб,
      3. Николай Карпюк,
      4. Владимир Балух,
      5. Юрий Будзило,
      6. Вячеслав Зинченко,
      7. Андрей Опрыско,
      8. Сергей Цибизов,
      9. Андрей Артеменко,
      10. Владимир Терещенко,
      11. Евгений Семидоцкий,
      12. Виктор Беспальченко,
      13. Андрей Шевченко,
      14. Владимир Варимез,
      15. Михаил Власюк,
      16. Богдан Головаш,
      17. Сергей Чулиба,
      18. Олег Мельничук,
      19. Богдан Небылица,
      20. Владислав Костышин,
      21. Сергей Попов,
      22. Юрий Безъязычный,
      23. Роман Мокряк,
      24. Андрей Эйдер,
      25. Андрей Драч,
      26. Владимир Лисовый,
      27. Денис Гриценко,
      28. Василий Сорока.

      Относительно Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клиха пока информации нет.

      blog_ava
      Удастся ли Зеленскому и подконтрольным ему Кабмину с Радой изменить страну
      сегодня
      343
      Теги: Новости России Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Обмен пленными Владимир Путин Заложники
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 30 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      сегодня , 10:01 Прокачай себе: 5 авторів, що впливають на формування особистості
      Блог Соцмережі 129
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 233
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      24015
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 577
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2756
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук