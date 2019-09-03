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      Моряков будут судить заочно: росСМИ назвали новую схему обмена пленными

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      В России придумали новую схему обмена пленными с Украиной
      В России придумали новую схему обмена пленными с Украиной / hromadske.ua

      Обмен пленными между Украиной и Россией может пройти по новой схеме: осужденных помилуют президентскими указами, а подследственных 24-х моряков отправят в Украину с копиями их уголовных дел и будут судить заочно.

      Российское издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, утверждает, что обмен заключенными между Киевом и Москвой планировалось провести по формуле "35 на 35" еще 1 сентября.

      Важно: Обмен пленными: почему все ждали его сегодня и что происходит на самом деле

      Однако он сорвался из-за того, что Киев и Москва не смогли договориться о юридических основаниях освобождения и передачи удерживаемых лиц.

      По данным росгазеты, сначала 24-х украинских моряков планировали просто отправить на родину с их уголовными делами. Однако Украина настаивает, что их уголовное преследование является незаконным и требует вернуть ребят без всяких условий. Тогда после консультаций со следователями ФСБ было решено, что моряки могут покинуть "Лефортово" не со своим уголовным делом, а с его заверенной нотариусом копией.

      Следовательно, украинским правоохранителям не придется прекращать уголовное преследование против своих граждан. При этом, ФСБ России сохранит оригиналы дел моряков и сможет осудить их заочно. Приговор для военнопленных необходим как доказательство якобы законного их преследования, поскольку после возвращения в Украину моряки, вероятнее всего, подадут против России иски в Европейский суд по правам человека.

      Что касается уже осужденных украинцев, среди которых Олег Сенцов, Роман Сущенко и другие, то их должны помиловать президентским указом.

      В каком формате может пройти обмен пленными?Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, наиболее вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев – Олега Сенцова, Павла Гриба, Николая Карпюка и Владимира Балуха (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).

      Украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин утверждает, что обмен состоится уже 3 сентября. Однако официально до сих пор неизвестно, когда именно состоится обмен.

      українські моряки в російському полоні
      Украинские моряки в русском плену / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Криминальные новости Обмен пленными Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Новости политики
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