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      Сенцова нема: яких українських бранців знайшли у "Лефортово" – імена

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      Російські активісти та український журналіст принесли передачі для українських бранців у "Лефортово"
      Російські активісти та український журналіст принесли передачі для українських бранців у "Лефортово" / фото із соцмереж

      В московському СІЗО "Лефортово", окрім 24 моряків, наразі перебувають ще 8 українських бранців. Втім, серед них немає незаконно ув’язненого режисера Олега Сенцова.

      Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбук. Він разом із російською активісткою Вікторією Івлєвою принесли до СІЗО передачі, адресовані політв’язням. Там у них прийняли продукти для 32 бранців Кремля.

      Важливо: У РФ заявили про важливий етап в обміні полоненими

      Так, окрім українських моряків, у "Лефортово" утримують:

      1. Романа Сущенка
      2. Володимира Балуха
      3. Олександра Кольченка
      4. Миколу Карпюка
      5. Станіслава Клиха
      6. Павла Гриба
      7. Артура Панова
      8. Олексія Сизоновича

      Журналіст наголосив: Олега Сенцова серед в’язнів "Лефортово" нема.

      Придбали цигарки (кому треба), шоколад, горіхи. Цивільним в останній момент докупили ковбасу та сир. Ще російський пекар Дмитро приніс хліб, який зробив своїми руками. Всім дякуємо,
      – написав Цимбалюк.

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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Українці в полоні РФ Заручники Україна – Росія Новини Росії Володимир Балух Павло Гриб Роман Сущенко
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