Сенцова нема: яких українських бранців знайшли у "Лефортово" – імена

В московському СІЗО "Лефортово", окрім 24 моряків, наразі перебувають ще 8 українських бранців. Втім, серед них немає незаконно ув’язненого режисера Олега Сенцова.

Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбук. Він разом із російською активісткою Вікторією Івлєвою принесли до СІЗО передачі, адресовані політв’язням. Там у них прийняли продукти для 32 бранців Кремля.

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Так, окрім українських моряків, у "Лефортово" утримують:

Романа Сущенка Володимира Балуха Олександра Кольченка Миколу Карпюка Станіслава Клиха Павла Гриба Артура Панова Олексія Сизоновича

Журналіст наголосив: Олега Сенцова серед в’язнів "Лефортово" нема.

Придбали цигарки (кому треба), шоколад, горіхи. Цивільним в останній момент докупили ковбасу та сир. Ще російський пекар Дмитро приніс хліб, який зробив своїми руками. Всім дякуємо,

– написав Цимбалюк.

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