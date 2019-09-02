Сенцова нема: яких українських бранців знайшли у "Лефортово" – імена
В московському СІЗО "Лефортово", окрім 24 моряків, наразі перебувають ще 8 українських бранців. Втім, серед них немає незаконно ув’язненого режисера Олега Сенцова.
Про це повідомив український журналіст Роман Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбук. Він разом із російською активісткою Вікторією Івлєвою принесли до СІЗО передачі, адресовані політв’язням. Там у них прийняли продукти для 32 бранців Кремля.
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Так, окрім українських моряків, у "Лефортово" утримують:
- Романа Сущенка
- Володимира Балуха
- Олександра Кольченка
- Миколу Карпюка
- Станіслава Клиха
- Павла Гриба
- Артура Панова
- Олексія Сизоновича
Журналіст наголосив: Олега Сенцова серед в’язнів "Лефортово" нема.
Придбали цигарки (кому треба), шоколад, горіхи. Цивільним в останній момент докупили ковбасу та сир. Ще російський пекар Дмитро приніс хліб, який зробив своїми руками. Всім дякуємо,
– написав Цимбалюк.
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