У РФ заявили про важливий етап в обміні полоненими

Російська омбудсвумен Тетяна Москалькова заявила, що переговори щодо обміну полоненими тривають. Наразі відбувається дуже важливий етап – сторони уже оформлюють документи.

Москалькова наголосила, що дуже важливо, щоб люди могли повернутися додому, пише ТАСС.

Коротко: Повернення полонених українців: що наразі відомо

Для того, щоб полонені змогли повернутися додому потрібно провести цілий рід важливих юридичних процедур.

Прооцес уже розпочався, переговори тривають,

– запевнила російська омбудсвумен.

Вранці 30 серпня у ЗМІ з'явилася інформація, що 24 військовополонені Російською Федерацією українські моряки уже повернулися в Україну. Однак у СБУ та ОПУ спростували цю інформацію. Родичі моряків тоді приїхали до Києва, але і вони точно не знали, чи полонені повернуться.

Згодом СБУ повідомила, що у п'ятницю, 30 серпня, процес обміну між українськими та російськими полоненими точно не відбудеться.

Важливо: Путін затягує обмін полоненими: що Кремль вимагає від України

Низка українських та російських ЗМІ інформували, що обмін відбудеться уже наступного тижня. Український адвокат кількох громадян Росії Валентин Рибін стверджує, що обмін відбудеться 3 вересня. Зауважимо, що офіційно досі невідомо, коли саме відбудеться обмін.

Важливо! Неофіційно говорять про 28 українців, які мають повернутися додому – полонені моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух. Що про них відомо – читайте тут.

У якому форматі може відбутися обмін полоненими?Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців. Серед них – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).



Напередодні українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 російського міста Лабитнангі. Російські ЗМІ повідомляють, що він досі перебуває у Бутирському ізоляторі – найбільшій в'язниці Москви.